Spitalul Judetean din Focsani, unul dintre cele mai expuse pandemiei de COVID-19, primeste echipamente si aparatura medicala de la Salvati Copiii

In urma solicitarii, organizatia doteaza spitalul cu un laringoscop cu fibra optica, 25 de termometre no touch, echipamente de protectie (manusi, bonete, botosi, masti) si solutii de dezinfectat, care vor sustine 130 de medici si 1.000 de asistente si infirmiere.Valoarea totala a dotarii este de 14.830 de euro, aparatura medicala fiind achizitionata cu sprijinul GSK.Pana in acest moment, 42 de unitati medicale si de ingrijire pacienti si 79 de cabinete de medicina de familie au primit echipamente de protectie si aparatura performanta. Peste 5.000 de cadre medicale au fost astfel sprijinite in lupta contra pandemiei cu 169.302 echipamente si materiale medicale indispensabile.In perioada urmatoare, Salvati Copiii Romania va continua dotarea spitalelor cu echipamente de protectie si aparatura medicala (ventilatoare, termometre no touch, aparate de dezinfectare, laringoscoape, videofibroscoape, nebulizatoare) pentru:● Spitalul Judetean Cluj-Napoca - Neonatologie I● Spitalul Judetean Cluj-Napoca - Neonatologie II● Spitalul Judetean Cluj-Napoca - Sectia ORL● Spitalul Grigore Alexandrescu sectia ORL● Compartimentul de Primiri Urgente (CPU) al INSMC Alessandrescu-Rusescu BucurestiPana in prezent, au fost colectate fonduri totale in valoare 607.841 de euro, din care 512.801 de euro prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland Romania, Oriflame, BCR, GSK, Garanti BBVA Group, Penny Market Romania, Libris.ro, Kimberly-Clark, Pfizer, Alliance Healthcare Romania, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" si Asociatia Club Sportiv "RO Club Maraton". DPD Romania asigura transportul gratuit al echipamentelor.De asemenea, suma de 95.040 de euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor.Donatiile sunt asteptate in continuare in contulonline pe site-ul Salvati Copiii si pe Bursa Binelui, dar si prin SMS la numarul 8844 - text SALVEZ - donatie lunara de 2 euro.De 30 de ani, Salvati Copiii Romania construieste programe sociale, politici publice si practici solide in beneficiul copilului din Romania. Expertiza si complexitatea proiectelor la nivel national fac din organizatie o institutie sociala esentiala, al carei rol este medierea intre societatea si autoritatea publica, in beneficiul copilului.In trei decenii de activitate, Salvati Copiii a intervenit activ in societate, identificand solutii concrete pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili, si a militat, in acelasi timp, pentru o colaborare viabila cu autoritatile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.Salvati Copiii si-a asumat rolul de supraveghere vigilenta a autoritatilor publice, in asa fel incat acestea sa implementeze politici publice de durata care sa corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodata, organizatia a reusit sa creeze retele active de solidaritate, prin incurajarea responsabilitatii sociale a companiilor si a societatii, in sens larg.In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora. In cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.GlaxoSmithKline - una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, al carei portofoliu are la baza o substantiala activitate de cercetare si dezvoltare.GlaxoSmithKline se dedica imbunatatirii calitatii vietii oamenilor, ajutandu-i sa realizeze mai multe, sa se simta mai bine si sa traiasca mai mult.Pentru mai multe informatii, accesati https://ro.gsk.com/ro/ si https://www.gsk.com/en-gb/