Top 3 cele mai sofisticate retete din lume

Cartofii Duchesse sunt un adevarat deliciu al bucatariei franceze, fiind, adesea, serviti ca antreu, alaturi de alte delicatese. Acestia se remarca prin aspectul lor inedit, asemanator bezelelor, dar si prin gustul fraged si aroma de nucsoara.Ingrediente● circa 1 kg cartofi● 4 galbenusuri + 1 ou intreg● 1/2 lingura de faina● 100 ml smantana de gatit● 60 g unt● 1 lingurita sare● un praf de nucsoara + piperFierbe cartofii cu un praf de sare si paseaza-i ca pentru piure. Dupa ce se racesc, adauga galbenusurile, untul, faina, 70 ml din smantana de gatit si condimentele si amesteca bine. Pune apoi totul intr-un pos de patiserie, care sa aiba atasat un capat cu forma de stea. Tapeteaza o tava cu hartie de copt si cu ajutorul posului, toarna cu miscari circulare, o parte din compozitie, sub forma unor mici bezele. Dupa ce ai umplut tava, unge-e cu putin galbenus amestecat cu smantana. Apoi, formele din cartofi se pun in cuptorul incins si se lasa la copt, pana se rumenesc.Puiul Cacciatore sau puiul vanatoresc este o delicatesa italiana si o adevarata explozie de arome, vitamine si legume variate. Este o mancare satioasa si sanatoasa, care se prepara rapid, si care contine o multime de legume.Ingrediente● 4 bucati de piept de pui / 1 pui intreg impartit cam in 8 parti● 200 g ciuperci feliate● 800 g rosii conservate tocate● 2 linguri ulei● 250 ml vin alb/rosu sec● 1 ceapa medie tocata● 1 tulpina de telina tocata● 3 catei de usturoi tocati● 1 ardei tocat● 1 lingurita oregano● busuioc, dupa gust (proaspat sau uscat)● sare si piper dupa gustPuiul se taie in bucati, se asezoneaza cu sare si se pune la calit, intr-o tigaie mare, pana se rumeneste pe toate partile - aproximativ 5 minute. Dupa ce s-a rumenit, il poti pune pe o farfurie, iar, in tigaie, pune la calit ceapa, ardeiul, telina si ciupercile feliate, pentru aproximativ 10 minute, pana cand ceapa va deveni translucida. Adauga apoi si usturoiul si mai lasa pe foc inca 1 minut. Toarna vinul peste legume, acopera totul cu capac, si lasa mancarea pe foc, pana cand cantitatea de lichid este redusa la jumatate. Adauga apoi rosiile si asezoneaza totul cu sare, piper, oregano si busuioc. Dupa inca 5 minute, poti sa adaugi si bucatile de pui si sa lasi totul la foc mic. Amesteca mancarea din cand in cand, iar dupa 30-40 de minute, poti sa opresti focul. Puiul Cacciatore se serveste cu o garnitura usoara, precum o portie de piure sau taietei.Bucataria mediteraneana este bogata in delicatese din peste si fructe de mare, iar supa de somon cu lamaie este o reteta inedita, pe care merita sa o incerci macar o data.Ingrediente● 200 g spanac● 1 bucata ardei gras● 2 bucati morcovi● 2 bucati ceapa● 1 bucata ardei iute● sare grunjoasa, piper macinat● 4 bucati lamai● 3 bucati file de somon● crutoane cu untCurata ceapa, morcovii si ardeiul. Apoi, spala bine legumele si taie-le in bucati mari, ca pentru supa. Separat, poti sa speli somonul si sa il pui la fiert in apa, cu o lingurita de sare grunjoasa. Dupa ce incepe sa fiarba, poti sa iei spuma de la suprafata si sa adaugi legumele si frunzele de spanac. Ingredientele se lasa la fiert, la foc potrivit, ca sa nu scada brusc si sa nu se destrame pestele. In tot acest timp, poti sa speli si sa storci lamaile.Dupa ce au fiert legumele, poti sa torni peste ele zeama de lamaie si sa lasi totul sa clocoteasca, pentru cateva minute. La final, supa de somon se serveste cu felii de lamaie.Asadar, acestea sunt doar trei din cele mai sofisticate retete din lume, pe care acum le poti pregati si la tine acasa, daca ai ingredientele necesare.Iar, daca ti-am facut pofta de preparate din gastronomia franceza, italiana sau mediteraneana, nu uita ca, prin aplicatiile de food delivery, poti comanda mancare la domiciliu in Galati , Bucuresti, Constanta, Timisoara si in multe alte orase din Romania.