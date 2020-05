Unilever contribuie cu 630.000 de euro pentru a ajuta persoanele afectate de COVID-19 din Romania

Ziare.

com

Astfel, Unilever South Central Europe se angajeaza pe deplin sa sprijine efortul national impotriva COVID-19., a declaratUnilever este prezent in Romania prin 3 fabrici si un sediu central in Bucuresti, de unde coordoneaza operatiunile de marketing si vanzari din Romania, Bulgaria, Serbia, Muntenegru si Republica Moldova., adauga James Simmons, Managing Director Unilever South Central Europe.In Romania, Unilever se implica activ prin intermediul brandurilor sale in sprijinirea comunitatilor si protejarea grupurilor vulnerabile din toata tara prin donarea de produse de igiena, curatenie, igienizare si alimente.In aceasta lupta, compania si-a unit fortele cu partenerii sai din ONG-uri precum Crucea Rosie, Salvati Copiii, AjutorSpitale.ro, dar si cu institutiile statului si antreprenori locali pentru a identifica alte actiuni prin care poate sprijini comunitatile locale:Unilever South Central Europe sprijina personalul medical aflat in prima linie prin furnizarea de fonduri pentru achizitionarea echipamentelor medicale necesare, precum si prin donatii constand in produse de igiena si alimente persoanelor care au cea mai mare nevoie de ele in aceasta perioada.Prin initiative lansate de Crucea Rosie si AjutorSpitale.ro, dar si individual, compania a facut donatii de produse, printre care Domestos, Dove, Dero, Delikat, Hellmann's, Lipton si altele, in valoare estimata de peste 1,26 milioane de lei (peste 260.000 euro).De asemenea, compania a donat peste 240.000 de lei (echivalentul a 50.000 euro) catre Salvati Copiii, pentru a ajuta copiii si familiile care traiesc in conditii grele.Saptamana trecuta, compania a anuntat ca s-a alaturat campaniei 1 cm de fapte - Impreuna in Linia Intai, prin Crucea Rosie Suceava, pentru achizitionarea unei unitati mobile de terapie intensiva. Pentru aceasta achizitie, Unilever South Central Europe alaturi de divizia de inghetata din Suceava, reprezentata de brandul Betty Ice, contribuie cu peste 1,5 milioane de lei (echivalentul a 320.000 de euro).In concluzie, Unilever South Central Europe a contribuit cu donatii de 3 milioane de lei (peste 630.000 euro) in produse si bani pentru a ajuta comunitatile din Romania care au atat de mare nevoie.Actiunile companiei au ca scop protejarea vietii si a mijloacelor de trai ale multiplelor parti implicate - inclusiv ale consumatorilor, comunitatilor, furnizorilor si fortei de munca.Unilever este unul dintre cei mai importanti furnizori mondiali de alimente si produse de ingrijire personala, prezent in peste 190 de tari, ajungand la 2,5 miliarde de consumatori in fiecare zi.Compania are 155,000 de angajati si a generat vanzari in valoare de 51 miliarde euro in 2018. Peste jumatate (60%) din businessul companiei se desfasoara pe pietele emergente sau in curs de dezvolare. Unilever are mai mult de 400 de branduri ce pot fi gasite in casele din intreaga lume, inclusiv Dove, Knorr, Rexona, Axe, Domestos, Cif, Hellmann's, Delikat, Dero, Dirt Is Good, Wall's, Lux,Sunsilkand Surf Lipton, Algida, Ben & Jerry's si Magnum.● Sa ajute mai multe de un milliard de oameni sa actioneze pentru a isi imbunatati sanatatea si starea de bine pana in 2020.● Sa reduca la jumatate amprenta de mediu a produselor pana in 2030.● Sa imbunatateasca viata a milioane de oameni pana in 2020.Planul Unilever creeaza valoare, determinand cresterea businessului si a increderii, eliminand costuri si reducand riscurile. In 2018, brandurile sustenabile ale companiei au crescut cu 69% mai rapid decat restul businessului in comparatie cu 46% in 2017.Inca din 2010 am luat masuri prin Planul nostru Unilever pentru viata durabila (USLP) de a ajuta mai mult de un milliard de oameni sa isi imbunatateasca sanatatea si starea de bine, sa decupleze cresterea noastra de amprenta asupra mediului inconjurator, in timp ce crestem impactul nostru social pozitiv.Am inregistrat deja progrese semnificative si continuam sa ne extindem ambitia - cel mai recent angajament pe care l-am facut este ca pana in 2025 sa ne asiguram ca 100% din ambalajele noastre din plastic sunt reutilizabile, reciclabile sau compostabile.Desi mai avemt inca multe de facut, suntem mandri ca am fost recunoscuti in 2019 ca lider in Dow Jones Sustainability Index si recunoscuti ca si companie de top din sondajul GlobeScan / SustainAbility Global Corporate Sustainability Leaders, din 2011.Pentru mai multe informatii despre compania si brandurile Unilever vizitati www.unilever.comPentru mai multe informatii despre Unilever si planul sau pentru un stil de viata sustenabil: www.unilever.com/sustainable-living Unilever urmareste crearea unui viitor mai bun, in fiecare zi. Ii ajutam pe oameni sa arate bine, sa se simta bine si sa ia ce e mai bun din viata, cu branduri si servicii care sunt beneficie atat pentru consumatorii nostri, cat si pentru alti oameni.Unilever unul dintre liderii globali pe piata bunurilor de larg consum cu operatiuni puternice in peste 100 de tari si vanzari in peste 180 de tari.In regiunea din sud-centru, grupul Unilever desfasoara operatiuni pe pietele produselor alimentare, de ingrijire personala si de ingrijire a locuintei, prin Unilever South Central Europe si Unilever Romania. Unilever South Central Europe, cu sediul in Bucuresti, coordoneaza operatiunile de marketing si vanzari din Romania, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Moldova. Unilever Romania coordoneaza operatiunile de pe platforma industriala de la Ploiesti.Pentru mai multe informatii despre compania Unilever si brandurile sale, vizitati www.unilever.ro