Ziua Nationala a Romaniei - Alexandru Tomescu interpreteaza imnul pe Stradivarius Elder-Voicu

Concerte, expozitii, conferinte sustinute de reprezentanti ai creatiei artistice romanesti vor fi organizate, online, si prezentate de cele 18 reprezentante ale Institutului Cultural Roman cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.Principalul discurs artistic va fi interpretarea imnului national de celebrul Alexandru Tomescu la vioara Stradivarius Elder-Voicu. Inregistrarea video va fi transmisa pe toate canalele de comunicare ale ICR (website, Youtube, Facebook , Instagram, Twitter ) atat din tara, dar mai ales dinstrainatate: Beijing, Berlin, Bruxelles, Budapesta (cu filiala la Seghedin), Chisinau, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varsovia, Venetia, Viena.Interpretarea imnului national va precede un concert inregistrat la Sala Radio special pentru aceasta aniversare nationala: spectacolul "Piazzolla 99", din cadrul Stradivarius International Tour 2020, cu artistii Alexandru Tomescu, la vioara Stradivarius Elder-Voicu, si Omar Massa, la bandoneon, care aduce in fata publicului doua fatete ale duetului vioara-bandoneon. De asemenea, concertul cuprinde lucrarea "A Cry for Solitude" a compozitorului Dan Popescu, inspirata din realitatile dureroase ale pandemiei generate de virusul Covid si dedicata tuturor acelora care au suferit de pe urma acestei maladii si totodata, tuturor celor care lupta cu virusul. Lucrarea "Tango Avincis" este semnata de Omar Massa si i-a fost inspirata de povestea tumultoasa a unei familii de romani de-a lungul veacurilor.Din program nu au lipsit "Hora Unirii" a lui George Enescu, o lucrare mai putin cunoscuta a marelui nostru compozitor, fiind compusa de tanarul Enescu in 1917, cu doar un an inainte de Marea Unire; "Balada" lui Ciprian Porumbescu, o piesa ce nu mai are nevoie de nicio prezentare, insa care va avea o interpretare in premiera, bandoneonul in dialog cu vioara StradivariusElder-Voicu aducand melancolia sonoritatii sud-americane."Romanian Rhapsody/ 3 for Romania" este un eveniment multimedia inovator, marca ICR, ce reflecta traditii din trei provincii romanesti, Moldova, Transilvania si Tara Romaneasca, prin trei forme de arta, muzica, arte vizuale, poezie, si prin trei tipuri de muzica - clasica, traditionala si contemporana. Proiectul organizat special va fi difuzat in perioada 3-5 decembrie pe retelele de socializare ale ICR, ale Ambasadei Romaniei la Dublin, ale artistilor implicati in proiect si ale partenerilor.Spectacolul se bazeaza pe o interactiune continua intre artistii live si preinregistrarile audio, insotite de imagini live si preinregistrate.Artistii romani care interpreteaza live si/ sau preinregistrat sunt violoncelistul Adrian Mantu, initiatorul proiectului, si Mihai Cucu - instrumente de percutie si artistul vizual al conceptului, alaturi de invitatii lor: pianista Sinziana Mircea, soprana Ioana Constantin Pipelea, pianista Anita Petrovski, dansatoarea Anastasia Grigore precum si scriitoarea Shannon Kuta Kelly.Concertul din 3 decembrie va avea loc la Courthouse din Galway si se va axa pe interactiunea dintre violoncelul interpretat live de Adrian Mantu si violoncelele preinregistrate proiectate pe ecran, interpretand muzica din cele trei provincii romanesti, conectate prin dans si videografie, realizate de Mihai Cucu si Anastasia Grigore.Evenimentul din 4 decembrie se va desfasura la Dublin in Mermeid Arts Centre Bray si se va axa pe interactiunea constanta dintre inregistrarile cu pianista Sinziana Mircea, dansatoarea Anastasia Grigore si scriitoarea Shannon Kuta Kelly, proiectate pe ecran, si violoncelistul Adrian Mantu si artistul Mihai Cucu, prezenti live. Soprana Ioana Constantin Pipelea si pianista Anita Petrovski se alatura concertului din 5 decembrie in vederea interpretarii unora dintre cele mai populare si renumite creatii romanesti, incluzand creatii vocale si instrumentale ale compozitorilor George Enescu, Paul Constantinescu si Doru Popovici. Acest ultim concert are loc la Triskel Arts Centre din Cork si constituie evenimentul principal al miniturneului.Componenta de proza si poezie cuprinde creatii scrise despre Romania de renumita scriitoare Shannon Kuta Kelly, in timpul sederii sale in Romania, acestea fiind acompaniate de muzica lui Vasile Jianu si Paul Constantinescu. Concertele din Mermeid Arts Centre si Triskel Arts Centre vor fi transmise live si vor putea fi urmarite de publicul larg pe retetele online ale ICR si partenerilor irlandezi."The Saliency of the Past: Some Thoughts on the Case of Romania", prelegerea sustinuta de reputatul profesor Dennis Deletant cu prilejul aniversarii Zilei Nationale a Romaniei va fi prezentata de reprezentanta ICR la Londra in parteneriat cu Ambasada Romaniei la Londra, la 1 decembrie 2020, pe retelele de socializare.Evenimentul face parte din seria de conferinte organizate de ICR Londra, serie la care au participat, pana acum, profesorii Radu Cinpoes (Kingston University, 1 dec 2019) si Marius Turda (Oxford Brookes, 1 dec 2018). De asemenea, episoadele din cadrul "Who is Romania/ Cine este Romania", seria inovatoare de filme de promovare a personalitatilor romanesti destinate platformelor de socializare, initiata de reprezentanta Institutului Cultural Roman la Londra si realizata de istoricul britanic Tessa Dunlop, vor fi redifuzate pe canalele de social media ale reprezentantei pe parcursul zilei de 1 Decembrie.Totodata, in aceeasi zi vor fi prezentate online lucrarile romanesti din Galeria Europeana, adunate sub titlul "Masterpieces of Romanian art". Seria de evenimente in Marea Britanie va cuprinde si concertul extraordinar "London Philharmonic Orchestra: Jurowski dirijeaza Enescu", inregistrat pe 2 decembrie la Royal Festival Hall si transmis online de ICR Londra in 9 decembrie.La Chisinau, actorii Nicolae Jelescu, Anisoara Bunescu, Margareta Nazarchevici si Mihaela Chiu vor participa la un spectacol organizat de Ambasada Romaniei in Republica Moldova si Institutul Cultural Roman "Mihai Eminescu", in colaborare cu Teatrul poetic "Alexei Mateevici" din Chisinau, care va fi transmis la postul de televiziune TVM 2, la data de 1 decembrie si redifuzat la TVM 1, la data de 2 decembrie.Un video cu inregistrarea interpretarii in limba ceha a unui fragment din poezia "Scrisoarea III" de Mihai Eminescu, realizata de actorul ceh Petr Vrsek, va fi prezentat marti, 1 decembrie, pe retelele de socializare ale ICR Praga. Imaginea de pe fundalul video va fi cea mai cunoscuta imagine a lui Mihai Eminescu, in care acesta avea varsta de 19 ani, o fotografie realizata de fotograful Jan Tomas in 1869, in Piata Sf. Wenceslas din Praga. Inregistrarea a fost realizata de Ondrej Sukoup, compozitor ceh a numeroase coloane sonore si castigator a mai multor premii pentru compozitiile sale. Textul fragmentului din "Scrisoarea III" in limba ceha va fi proiectat peste imaginea poetului.Concertul sustinut de soprana Teodora Gheorghiu si pianista Atena Carte cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei si inchiderii celei de-a X-a editii a Festivalului International Propatria - Tinere Talente Romanesti 2020 va fi difuzat online marti, 1 decembrie, ora 19.00 (ora 20.00 in Romania) de Accademia di Romania pe pagina oficiala de Facebook.Pianista germana Sina Kloke, specializata in cercetarea si interpretarea creatiilor lui George Enescu, va sustine un recital, difuzat pe pagina de Facebook si pe site-ul ICR Berlin. Sina Kloke a cercetat manuscrisele Enescu la Biblioteca Academiei Romane, transcriind si preluand in repertoriul ei lucrari inca nepublicate de George Enescu, o parte dintre acestea fiind inregistrate si publicate pe un CD, aparut in Germania in anul 2019. Programul va cuprinde lucrari de Enescu si Beethoven.O expozitie in aer liber dedicata Timisoarei - Capitala Culturala Europeana, pornind de la proiectul local "Memoriile Cetatii", realizat de Asociatia Timisoara 2021, este propunerea ICR Varsovia. Fotografiile insotite de texte prezinta tipuri de interventii artistice in spatiul public, surprinzand produsele culturale create si componenta participativa umana, cu accent pe arta stradala din Timisoara. Deschiderea expozitiei pentru public la Varsovia va avea loc la 1 decembrie, in spatiul exterior al Ambasadei Romaniei din strada Chopina 10."Prezente culturale romanesti in Benelux"este o noua serie de documentare dedicate creatiei contemporane, menita sa puna in valoare participarile romanesti din cadrul unor evenimente inscrise in agenda culturala din spatiul Benelux. Evenimentul va fi prezentat pe pagina oficiala de Facebook si pe contul YouTube ale ICR Bruxelles. Astfel, in perioada 25 noiembrie - 7 decembrie, Maurice Van der Speetensi Jan Willem Bos, doi dintre partenerii de prestigiu ai reprezentantei, vor prezenta participarile romanesti din cadrul unor evenimente de anvergura precum Bienalele Internationale de Arta de la Haacht, targuri de carte sau evenimente dedicate literaturii in spatiul neerlandofon.Un recital de pian si vioarasustinut de pianistul Constantin Sandu si violonistul Radu Ungureanu, muzicieni romani de prestigiu din Portugalia, va avea loc la Scoala Superioara de Muzica si Artele Spectacolului din Porto (ESMAE). Muzicienii vor interpreta piese de George Enescu, Ciprian Porumbescu, Constantin Nottara si Paul Constantinescu. Organizat de Ambasada Romaniei in Republica Portugheza si Institutul Cultural Roman de la Lisabona, recitalul va fi prezentat publicului, pe retelele de socializare ale celor doua institutii, marti, 1 decembrie.Un concert de muzica clasica, sustinut de Cvartetul Arte Clasico din Madrid, va fi organizat de Institutul Cultural Roman de la Madrid, in colaborare cu Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei. Evenimentul va fi inregistrat in sala de concerte a Academiei Regale de Arte Frumoase San Fernando si transmis marti, 1 decembrie, pe retelele de socializare ale ICR Madrid si ale Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei. Cvartetul Arte Clasico din Madrid este compus din Lavinia Olga Moraru (vioara), Marian Moraru (vioara), Sergio Saez (viola) si Javier Albares (violoncel).Aniversarea a 65 de ani de la aderarea Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite este celebrata odata cu Ziua Nationala a Romaniei de reprezentanta ICR la New York. Impreuna cu Misiunea Permanenta a Romaniei la ONU si Unitatea Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, echipa ICR NY organizeaza o expozitie virtuala, cu caracter permanent. Continutul va fi realizat sub forma unui film de montaj de aproximativ cinci minute, care va prezenta, prin imagini, generice si chiar filme de arhiva, intr-un mod dinamic si atractiv, momentele cele mai importante ale actiunii diplomatice romanesti in acest for multilateral si cateva dintre personalitatile diplomatice care le-au facut posibile..Ansamblul Traffic Strings, avandu-i in componenta pe muzicienii Alexandru Marian (vioara I), Tiberiu Branga (vioara a II-a), Lucian Moraru (viola), Bogdan Popa (violoncel), Sandel Smarandescu (contrabas), Bogdan Constantin (percutie) si Vasile Raducu (nai), va sustine concertul extraordinar "Romania Intemporel". Publicul turc ii va putea asculta pe pagina de Facebook a reprezentantei ICR Istanbul marti, 1 decembrie, intr-o inregistrare realizata special pentru Institutul Cultural Roman. Proiectul muzical propune o "sinteza romaneasca", in programul concertului regasindu-se lucrari diverse, de la suite folclorice din Maramures la "Pesrev" de Dimitrie Cantemir sau "Rapsodia Romana" nr. 1 de George Enescu, incluzand imnul national "Desteapta-te, romane!".ICR Tel Aviv reediteaza Gala extraordinara de opera de la Ierusalim, a carei inregistrare video va fi difuzata pe canalele proprii de Facebook si Youtube, la data de 30 noiembrie. Gala de opera, care a avut loc de Ziua Nationala a Romaniei, cu un an in urma, a reunit, in sala "Henry Crown Symphony Hall" a Teatrului din Ierusalim, nume recunoscute ale muzicii din Romania, precum: Ionut Pascu, Andrei Manea, Stefan Ignat, Madeleine Pascu, Alina Dragnea, Aida Pascu, Dalila Cernatescu, Bogdan Mihailescu. Artistii romani au fost acompaniati de una dintre cele mai reprezentative orchestre din Israel - Jerusalem Symphony Orchestra. Spectacolul organizat de ICR Tel Aviv a constituit o prezentare selectiva a scolii romanesti de compozitie (culta si populara), in vederea promovarii patrimoniului cultural romanesc la nivel international.