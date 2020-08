ANALIZA Preotul care si-a agresat sotia, protejat de vid legislativ si indolenta autoritatilor. Romania, tara in care victimele violentei domestice se roaga sa scape cu viata

Agresorul, pe nume Alexandru Palur, paroh la biserica din localitatea Letea Veche, s i-a cerut mai apoi iertare intr-o postare pe Facebook, dand vina pe "o orbire de moment" . A zis ca nu are "niciun fel de scuza", dar a gasit una: a fost de la stres si oboseala."As vrea sa imi cer iertare in fata tuturor pentru iesirea mea de mai devreme. Recunosc ca nu am niciun fel de scuza a modului in care am procedat, nu as vrea sa mai vad cum este denigrata imaginea Bisericii si a preotilor din cauza mea. As vrea sa ma credeti ca nu este acesta genul meu de om, dar printr-o orbire de moment am pierdut controlul.In viata omului se mai intampla ca incarcatura emotionala, stresul cotidian si oboseala sa ia amploare din ambele parti si fara rabdarea de a rumega faptele luam decizii pripite precum am luat si eu. Iar indraznesc sa imi cer iertare in fata tuturor si sper ca in timp sa ma si iertati", a scris preotul Alexandru Palur pe Facebook Preotul sustine ca nu e genul lui sa isi bata nevasta si copilul in mijlocul strazii, desi specialistii din domeniu sunt de alta parere."Niciodata forma de violenta pe care noi am vazut-o in filmulet nu apare ca o prima manifestare. Ca si specialisti credem ca agresorul a mai manifestat forme de violenta, nu stim daca asupra sotiei sau a copilului, dar cum e filmat e clar ca nu e primul incident", a declarat Daniela Titaru, directorul general al DGASPC Bacau.Preotul este departe de a fi "usa de biserica", IPJ Bacau precizand ca s-au extins cercetarile asupra sa pentru conducere a vehiculului cu permisul suspendat si i s-a luat arma pe care o detinea in mod legal.Desi gravitatea faptei este stiuta, iar imaginile aparute in spatiul public sunt de-a dreptul revoltatoare, nu DGASPC-ul, ci biserica este cea care s-a implicat in rezolvarea problemelor, desi legislatia in domeniu spune ca "interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica se realizeaza de catre reprezentanti ai serviciului public de asistenta sociala", in niciun caz de o terta parte.Preotul a fost pedepsit, conform canoanelor, asa ca 30 de zile nu mai are voie sa slujeasca si a fost trimis la manastire. "In toata aceasta perioada parintele sa faca canon de pocainta si sa vina la Centrul eparhial insotit de doamna preoteasa si de duhovnicul lor", a declarat Alexandru Zamfir, purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului pentru Observator tv.Contactat de Ziare.com, preotul Alexandru Zamfir a explicat ca cei doi se afla intr-un program de consiliere facut de biserica, mai precis au discutat cu nasii de cununie si cu duhovnicul lor si locuiesc in continuare impreuna. Preotul se duce la manastire doar cand sunt slujbe, pentru a asista la ele."Trebuie sa stea sa discuta si sa rezolve problema asta", a spus pr. Alexandru Zamfir, ferm convins ca asta e varianta prin care violenta din familie va fi stopata.Amintim ca BOR s-a declarat un aparator al familiei si ca divortul, indiferent de cine este initiat, este condamnat in interiorul bisericii.Chiar daca preotul ar fi divortat dintr-o neputinta, in urma unor certuri, a unor intrigi, el nu poate intr-adevar sa se recasatoreasca fara a pierde preotia. La primirea hirotoniei el depune o fagaduinta prin care arata ca isi asuma cuvantul lui Dumnezeu si jura ca va fi barbatul unei singure femei."Imaginati-va cum ar fi ca el sa stea la manastire o luna. Care ar fi rezultatul?", ma intreaba preotul Alexandru Zamfir.Desi reprezentantii BOR au viziunea lor despre cum se rezolva problemele in familie, institutiile statului sunt totusi obligate sa aplice legea, asa cum este ea prevazuta. Dar aici apar problemele.Asa cum am zis, DGASPC-ul este constient de gravitatea faptei, acesta avand suspiciuni ca nu ar fi prima data cand exista astfel de incidente in cuplu. Leguitorul i-a suspendat permisul de port-arma, considerandu-l pe inculpat un pericol. Mai mult, la urechile DGASPC-ului au ajuns mai multe zvonuri din partea apropiatilor celor doi, care confirma ceea ce era aproape intuitiv: ca iesirea violenta a barbatului nu a fost un caz singular."Violenta poatea avea mai multe forme", mi-a povesteste Daniela Titaru, directorul DGASPC."Putem sa vorbim si despre violenta psihica, de limbaj", a continuat aceasta.Cu toate acestea, DGASPC-ul nu a reusit pana vineri dupa-amiaza sa discute cu cei doi, sa izoleze victima de agresor si sa desfasoare o ancheta sociala privind situatia copilului."Am reusit sa identificam domiciliu, nu a raspuns nimeni la poarta, am venit cu cineva de la primarie, nu a raspuns nimeni nici a doua oara, si am lasat o adresa la Primarie cu tipurile de servicii pe care noi vrem sa le oferim. Initial am vrut sa ducem victima la un centru mama si copilul, dar dupa discutia de la primarie si cu vecinii ne-au comunicat ca dumnealor au plecat in timpul noptii undeva la manastire.""Ulterior, pe parcursul zilei de ieri au fost mai multe persoane care ne-au comunicat ca agresorul era prin Bacau cu masina. Am identificat rudele din familia extinsa a victimei, am facut interviuri", a declarat Daniela Titaru.DGASPC-ul spune ca nu a reusit sa dea de cei doi si de minor, si ca atunci "cand s-au intors in comuna, nu ne-a anuntat nimeni".Toata lumea stia ca cei doi se afla la o manastire, inclusiv parintii victimei, tatal agresorului, vecinii si primarul. Chiar si presa stia pentru ca anuntase Alexandru Zamfir, purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului.Cu toate acestea, DGSPC-ul spune ca nu a putut sa-i gaseasca. "Nu am anuntat politia pentru ca cei din comunitate si angajatii din primarie ne-au declarat ca sunt plecati la o manastire", asta a fost justificare DGSPC."Intre DGASPC si Politie exista o relatie instutionala obligatorie. Daca nu a dat de ei, politia trebuia anuntata imediat. Aici DGASPC-ul a gresit. E vorba de o victima a violentei domestice si de un copil minor care ar putea inca sa se afle in pericol", mi-a zis Simona Voicescu, presedinta Asociatiei Necuvinte, care lucreaza cu victime ale violentei domestice.De ce nu a anuntat DGASPC-ul politia nu stiu, dar stiu ca cei doi au fost audiati si s-a deschis dosar penal pe numele preotului, dupa cum ne-a confirmat purtatorul de cuvant de la IPJ Bacau.DGASPC nu a apelat la politie , in schimb a cerut ajutorul Arhepiscopiei, fara ca aceasta institutie sa aiba vreo obligatie in acest sens.Intr-o adresa oficiala trimisa vineri, 7 august, DGASPC-ul ii intreaba pe reprezentantii arhepiscopiei daca preotul este izolat intr-o manastire, daca biserica a intervenit pentru a asigura siguranta sotiei si a copilului si ce masuri vor lua in acest caz, din punct de vedere administrativ."Purtatorul nostru de cuvant ne-a sfatuit ca aceasta adresa sa fie pe puncte pentru ca dumnealui ne-a zis ca sunt si niste reguli acolo", afirma Daniela Titaru.Purtatorul de cuvant al DGASPC este preotul Marian Vatamanescu care apartine tot de Arhepiscopia Romanului si Bacaului.Ulterior, am aflat ca DGASPC a reusit sa dea intr-un final de cei doi."In data de 07.08.2020, echipa multidisciplinara s-a deplasat din nou la domiciliul celor doi soti, unde au realizat evaluarea initiala a cazului, au prezentat serviciile de carepot beneficia toti cei implicati, primand in cele prezentate interesul superior al copilului, cresterea si educarea lui intr-un mediu sigur si echilibrat. Pe parcursul aceleiasi zileechipa multidisciplinara impreuna cu conducerea institutiei au extins cercetarile pentru aputea avea informatii complete in vederea intocmirii unui plan de interventie cat mai concret detaliat si bine structurat din punct de vedere al derularii sale in timp", a transmis DGSPC.In acest caz, apar doua spete care scot la suprafata incapacitatea statului de a gestiona eficient problema cazurilor de violenta domestica.In primul rand, nu se stie care va fi soarta minorului aflat in grija. Corina Mighiu de la Salvati Copiii expune o problema foarte grava: nu exista legislatie care sa protejeze copilul daca asista la acte de violenta domestica intre parinti."Copilul a fost martor la cele intamplate, a fost martor la violenta, e posibil ca si el la randul lui sa fi fost victima. Situatia cu minorul este foarte grava, dar din pacate legislatia nu este bine sincronizata in aceasta directie. Chiar si daca a fost un caz izolat, DGASPC-ul trebuie sa se asigure ca acel copil se afla intr-un climat sigur.La noi nu exista o procedura clara atunci cand copilul asista la acte de violenta. Asta e paradoxul legislatiei. Nu exista o procedura care sa indeparteze copilul de parinti daca sunt violenti. Daca in strainatate exista procedura, la noi nu. In alte tari copii sunt luati macar cat se calmeaza lucrurile intre parinti", a spus Corina Mighiu.In al doilea rand, se ridica un semn de intrebarea privind finalitatea demersului din punct de vedere legislativ. Femeia care a fost agresata si a vazut-o o tara-ntreaga, nu va depune plangere la politie. Potrivit actualelor prevederi ale Codului penal, "impacarea inlatura raspunderea penala" in cazul violentei asupra unui membru al familiei. Asa ca preotul poate sa scape basma curata.In anul 2017, un grup de aproape 60 de parlamentari PNL ALDE si USR au depus un proiect de lege pentru inasprirea legislatiei privind violenta in familie, eliminand din Codul penal posibilitatea ca impacarea intre parti sa inlature raspunderea penala."De multe ori, victimele violentei domestice renunta sa se duca pana la capat demersurile juridice prin care s-ar putea proteja de violenta. Motivele pentru acceptarea unor astfel de stari de lucruri sunt multiple, dar ele intretin un mediu defavorabil victimelor si care pot predispune la recidiva si chiar la violenta in forma continuata din partea agresorului, cu consecinte grave si fata de eventualii minori din familie, care fie sunt, la randul lor, victime ale violentei in familie, fie sunt martori traumatizati", se arata in expunerea de motive.Initiatorii sustin ca inlaturarea raspunderii prin impacare reprezinta "o portita" in lege prin care autorii actelor de violenta sunt complet exonerati."Daca legea nu este ferma in a-i descuraja ori pedepsi, de la caz la caz, pe agresori, ea risca sa nu mai fie un instrument adecvat pentru a apara victimele. Posibilitatea prevazuta acum de Codul penal ca agresorul sa se impace cu victima mentine riscuri majore pentru aceasta din urma de a fi in continuare abuzata si agresata, dar expune si alte persoane riscurilor de a cadea victime unui agresor care stie ca are la indemnana portita impacarii", se mai arata in expunerea de motive.Doi ani de zile a stat acest proiect de lege in sertarele de la comisii, iar abia la finalul lunii august proiectul urmeaza sa intre in dezbaterea Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional.In data de 5 august, comisarul pentru drepturile omului si-a publicat prezentarea in fata Comitetului de Ministri in contextul supravegherii executarii hotararii pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cazul Balsan v. Romania in 2017.Curtea a constatat o incalcare a interdictiei torturii si a tratamentului inuman si degradant, deoarece autoritatile nu au reusit sa protejeze reclamanta de acte repetate de violenta domestica provocate de fostul sot. Instanta a constatat, de asemenea, incalcarea interdictiei discriminarii din cauza atitudinii discriminatorii a anchetei, urmaririi penale si autoritatilor judiciare fata de reclamanta ca femeie.Comisarul subliniaza ca autoritatile romane ar trebui sa elimine obstacolele care impiedica femeile sa acceseze justitia, sa sporeasca disponibilitatea si accesibilitatea masurilor de sprijin pentru victimele violentei domestice si sa previna violenta domestica si alte forme de violenta de gen impotriva femeilor.In anul 2019, Chestorul de politie Vasile Oprisan, seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau a spus ca femeile batute de sotii lor nu ar trebui sa apeleze la politisti in miez de noapte si ca ar trebui sa astepte pana dimineata cu reclamatiile.Vasile Oprisan conduce IPJ Bacau de mai bine de 10 ani si este in continuare la conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, adica exact institutia care gestioneaza acum cazul de violenta.In acelasi timp, directoarea cealalta institutie care se ocupa de caz, platita de bani publici, a fost condamnata in luna februarie la un an si trei luni de inchisoare cu suspendare, pentru fals in declaratii.Avem deci doua institutii care ridica semne de intrebare, un mare vid legislativ si anual peste 500.000 de victime ale violentei domestice.Care sunt sansele sa se mai faca dreptate?