Asztalos Csaba, presedintele CNCD: Legea impotriva hartuirii psihologice la locul de munca este un pleonasm

Amenzile, care pot ajunge si la 200.000 de lei, vor fi imposibil de aplicat, mai crede Asztalos Csaba. In plus, acesta subliniaza ca, prin eliminarea termenului de prescriptie impus de CJUE, se va aplica un termen mult mai scurt, de doar sase luni, ce va dezavantaja chiar victimele hartuirii si discriminarii."Un text de lege trebuie sa fie clar, precis si predictibil. Fie ca vorbim de un angajat sau angajator, pe acest text de lege nu ar putea stii care sunt obligatiile si responsabilitatile ce i-ar reveni. Din pacate nici nu pare ca este formulat in limba romana, ce sa mai vorbim de limbaj juridic.Noi avem in legislatie definitia hartuirii conforma cu directivele europene. Este vorba de art. 2 alin. (5) din O.G. 137/2000, unde se redau modalitati de savarsire a acelor hartuiri. Hartuirea in sine este o forma de discriminare, ea implica, indiferent de ce tip de hartuire vorbim, si afectarea elementului psihologic, a demnitatii umane. Astfel, e ca un pleonasm sa vorbim de hartuire psihologica. Acest tip de hartuire se sanctiona si pana la aceasta lege, aveam legislatie in vigoare care sa permita acest lucru - si in Codul Muncii si in Legea 137/2000 pentru combaterea discriminarii - si avem cazuri in instanta solutionate. O astfel de modificare nu era necesara", a declarat seful CNCD."Din pacate, mult mai rau, prin aceasta modificare este scos termenul de prescriptie introdus in 2013, ca urmare a unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, si ramanem astfel cu termenul general de prescriptie din legea generala ce reglementeaza regimul contraventiilor, de sase luni de la data savarsirii faptei.Ori noi stim foarte bine ca sunt dese situatiile in care realizam discriminarea dupa acest termen de sase luni. Imaginati-va ca aflati dupa doi ani ca angajatorul v-a dat un salariu mai mic pe criteriu de varsta si nu a existat posibilitatea de a afla acest fapt anterior - atunci nici CNCD si nici Inspectia Muncii nu ar mai putea sanctiona aceasta fapta din cauza abrogarii alin (4) al art.26.Aceasta este opera doamnei deputat Oana Bizgan, initiatoarea acestei legi, care a devenit experta in discriminare, hartuire si mai nou si in codul penal. Vorbim de o lege extrem de proasta. Sigur, teoretic hotararile CJUE sunt obligatorii, insa aceasta noua lege nu va face decat sa sporeasca gradul de confuzie si incertitudine. Altfel, faptul ca au abrogat aceasta prevedere arata doar lipsa de profesionalism in domeniu. Pur si simplu oamenii nu se pricep, nu stiu. Au reusit sa afecteze astfel toate plangerile de discriminare, nu doar pe cele de hartuire psihologica. Ei au vrut sa fie imprescriptibila fapta de hartuire la locul de munca, adica a aplicarii sanctiunii, ceea ce in sine este o prostie, nu exista nicaieri asa ceva. Ei au crezut ca daca se abroga acel articol nu se mai aplica niciun termen de prescriptie. Ceea ce este fals, ne-am dus la termenul de prescriptie general."Altfel, textul de lege in sine este un dezastru. Se vorbeste despre hartuirea la locul de munca fara a se enumera niciun criteriu de discriminare. Cel mult au definit un abuz , dar in niciun caz o fapta de discriminare. Ordonanta 137 stabilea clar cazurile in care puteam vorbi de hartuire/discriminare la locul de munca - sunt definitiile din Directiva 78/2000. Rapoartele internationale arata ca legislatia noastra anti-discriminare este conforma cu directive UE. Cum sa interpretam cum faptul ca << stresul si epuizarea fizica intra sub incidenta hartuirii morale la locul de munca >> . Se nasc sau nu se nasc abuzuri la o astfel de definitie?Apoi, << hartuirea morala la locul de munca, pe criteriu de sex, este interzisa >> - sa intelegem ca pe celelalte criterii este permisa?Este o incoerenta totala, cap-coada.<< Angajatorul are obligatia de a lua orice masuri necesare in scopul prevenirii si combaterii actelor de hartuire morala la locul de munca, inclusiv prin prevederea in regulamentul intern al unitatii de sanctiuni disciplinare pentru angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. In caz contrar, sanctiunea este amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei >>Vorbim de o amenda minima de 30.000 de lei? Adica daca eu ma duc la un butic si descopar ca nu si-a introdus in regulamentul intern prevederile de acest gen - aduci amenda minima este de 30.000? Cat sens are acest fapt? Si vorbim de lucruri reglementate de Codul Muncii, nu asa dupa ureche.Apoi, << este interzisa stabilirea de catre angajator, in orice forma, de reguli sau masuri interne care sa oblige, sa determine sau sa indemne angajatii la savarsirea de acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei >>.Deci acum minimul este de 50.000 de lei? Este inaplicabil. Cea mai mare amenda pe fapte de discriminare directa si inclusiv hartuire a fost la Port Constanta, am dat-o noi undeva al 70.000 de lei, pentru concedierea unor angajati care au refuzat sa se inscrie dintr-un sindicat in altul.Apoi prevederea conform careia << intentia de a prejudicia prin acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca nu trebuie dovedita >> pare total lipsita de sens.Vorbim de un proiect de lege sub orice critica. Complet inaplicabil. Orice angajator sau angajat este liber sa citeasca acest text de lege si sa incerce sa inteleaga cum anume se va aplica un asemenea text ce nu prevede criteriile de discriminare. Cum putem oare defini o forma de discriminare fara niciun criteriu. Nu putem defini toate formele de hartuire prin capacitatea de a crea o atmosfera ostila, degradanta la adresa persoanei respective. Faptul de a face referire la lungimea fustei, la imbracaminte sau la decolteu poate fi o forma de hartuire sexuala, insa daca colegul/colega da curs si nu e un comportament nedorit, atunci e altceva. Am avut un astfel de caz, la o banca, unde o angajata a depus o plangere de hartuire sexuala impotriva directorului, si a depus mai mutle mail-uri cu mesaje intime, de natura sexuala. Directorul s-a aparat si el, aratand mesajele ei, unde-i spunea << iubitule cat de mult imi lipsesti, cand revii din Germani ce cadou imi aduci? >> . Deci in acest caz nu este un comportament nedorit. Cum am putea analiza un astfel de caz pe definitiile astea noi?", a precizat Asztalos Csaba.Saptamana trecuta, presedintele Iohannis a promulgat proiectul de lege pentru modificarea OUG 137/2000 , legea prin care sunt combatute actele de discriminare.Ce inseamna hartuire la locul de munca si cum se sanctioneazaConstituie hartuire morala la locul de munca si se sanctioneaza disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat, de catre un alt angajat care este superiorul sau ierarhic, de catre un subaltern si/sau de catre un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, in legatura cu raporturile de munca, care sa aiba drept scop sau efect o deteriorare a conditiilor de munca prin lezarea drepturilor sau demnitatii angajatului, prin afectarea sanatatii sale fizice sau mentale sau prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat in oricare dintre urmatoarele forme: a) conduita ostila sau nedorita; b) comentarii verbale; c) actiuni sau gesturi.Constituie hartuire morala la locul de munca orice comportament care, prin caracterul sau sistematic, poate aduce atingere demnitatii, integritatii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajati, punand in pericol munca lor sau degradand climatul de lucru.In intelesul prezentei legi, stresul si epuizarea fizica intra sub incidenta hartuirii morale la locul de munca.Fiecare angajat are dreptul la un loc de munca lipsit de acte de hartuire morala. Niciun angajat nu va fi sanctionat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesionala, promovare sau prelungirea raporturilor de munca, din cauza ca a fost supus sau ca a refuzat sa fie supus hartuirii morale la locul de munca.Hartuirea morala la locul de munca, pe criteriul de sex, este interzisa.Angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca raspund disciplinar, in conditiile legii si regulamentului intern al angajatorului. Raspunderea disciplinara nu inlatura raspunderea contraventionala sau penala a angajatului pentru faptele respective.Obligatii pentru angajatoriAngajatorul are obligatia de a lua orice masuri necesare in scopul prevenirii si combaterii actelor de hartuire morala la locul de munca, inclusiv prin prevederea in regulamentul intern al unitatii de sanctiuni disciplinare pentru angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. In caz contrar, sanctiunea este amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.De asemenea, este interzisa stabilirea de catre angajator, in orice forma, de reguli sau masuri interne care sa oblige, sa determine sau sa indemne angajatii la savarsirea de acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei.Angajatul victima a hartuirii morale la locul de munca trebuie sa dovedeasca elementele de fapt ale hartuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, in conditiile legii. Intentia de a prejudicia prin acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca nu trebuie dovedita, mai prevede proiectul.Constituie contraventie hartuirea morala la locul de munca savarsita de catre un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnitatii unui alt angajat, si se pedepseste cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei.