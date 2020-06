Cinci camatari care imprumutau bani cu dobanzi foarte mari si santajau victimele, retinuti la Focsani

Ziare.

Retinerile sunt urmarea unor perchezitii derulate de politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Vrancea, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Politiei Municipiului Focsani, la domiciliile suspectilor.Potrivit IPJ Vrancea, in perioada noiembrie 2019-iunie 2020, politistii au documentat activitatea unei grupari infractionale nestructurate ai carei membri se ocupau cu savarsirea de infractiuni de camata si santaj, constand in acordarea de imprumuturi banesti la diferite persoane, in special administratori de societati comerciale, sume pentru care percepeau dobanzi intre 15%-35% pe luna"In cazul neachitarii recurgeau la amenintari cu acte de violenta . Sumele imprumutate au fost estimate la aproximativ 300.000 euro. Au fost efectuate 9 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Focsani, ocazie cu care au fost identificate si indisponibilizate 5 autoturisme in valoare totala de aproximativ 40.000 euro, sumele de 21.500 euro si 19.100 lei, bijuterii, o arma de vanatoare detinuta ilegal, mai multe arme si mai multe obiecte ascutit -taietoare", a transmis IPJ Vrancea.Miercuri, 10 iunie, persoanele retinute vor fi prezentate Judecatoriei Focsani cu propunerea de arestare preventiva.