Papa Francisc si-a exprimat solidaritatea fata de victimele incendiilor din Statele Unite si America Latina

"Vreau sa imi exprim solidaritatea fata de populatiile lovite de incendiile care devasteaza numeroase regiuni ale lumii, ca si fata de voluntarii si pompierii care isi risca vietile pentru a stinge flacarile", a declarat suveranul pontif la finalul rugaciunii sale duminicale, "Angelus"."Ma gandesc la coasta occidentala a Statelor Unite, in special la California, si ma gandesc de asemenea la regiunile centrale ale Americii de Sud (...), la Paraguay, la Argentina", a continuat papa Francisc, care este de origine argentiniana."Multe incendii sunt cauzate de seceta persistenta, dar nu lipsesc nici cele provocate de catre oameni", a denuntat liderul de la Vatican."Fie ca Domnul sa ii sprijine pe cei care sufera de pe urma consecintelor acestor catastrofe si sa ne atraga atentia catre apararea Creatiei", a concluzionat papa Francisc, reluand astfel una dintre temele sale favorite, protectia mediului inconjurator."Pamantul trebuie lucrat, ingrijit, cultivat si protejat. Nu mai putem continua sa il stoarcem ca pe o portocala", a declarat suveranul pontif in noaptea de sambata spre duminica intr-un mesaj publicat pe platforma de conferinte TED, o retea specializata in difuzarea de idei cu impact global.