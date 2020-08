Vedeta Netflix Daisy Coleman s-a sinucis la 23 de ani. Tanara a fost victima unui viol in adolescenta

Mama tinerei de 23 de ani, Melinda, a confirmat vestea:"A fost cea mai buna prietena a mea si o fiica uimitoare. As fi vrut sa iau durerea de la ea!", a declarat mama fetei pentru tmz.com Daisy a fost violata la 14 ani in 2012, la o petrecere intr-o casa din Missouri. Nimeni nu a fost gasit responsabil pentru incident.Melinda a adaugat: "Nu si-a revenit niciodata din ceea ce i-au facut acei baieti si nu este corect. Fetita mea a disparut.Tanara a aparut in documentarul din 2016 facut de Netflix, care prezenta povestea lui Daisy si a familia ei in timp ce treceau printr-un calvar oribil.Filmul a urmarit si agresiuniea sexuale a lui Audrie Pott in 2012. Audrie s-a sinucis la 10 zile de la viol.Daisy a incercat sa treaca cu bine din traumele sale din trecut si a fondat organizatia SafeBAE, care isi propune sa puna capat agresiunilor sexuale in randul elevilor si sa ofere ajutor victimelor.