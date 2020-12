Victimele din dosarul de viol al fostului episcop de Husi cer daune de sute de mii de euro

Trei fosti elevi de la Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ioan Gura de Aur" din Husi au calitatea de parti vatamate in acest dosar, care a fost inregistrat, recent, la Curtea de Apel Iasi. Potrivit unor surse judiciare, doi dintre acestia sunt frati, iar unui dintre ei este actual preot. Identitatea lor a fost secretizata de procurori.Cei doi frati ar fi fost abuzati sexual de catre Sebastian Jitaru, fostul arhimandrit de la Catedrala episcopala din Husi. Ei cer cate 100.000 de euro de la preot. O a treia victima ar fi fost abuzata atat de Jitaru, cat si de fostul episcop Corneliu. Aceasta solicita daune de 50.000 de euro de la Jitaru si 150.000 de euro de la ierarh.In cazul unei eventuale condamnari, daunele ar putea fi platite in solidar cu seminarul, dar si cu Episcopia Husilor. Anchetatorii au considerat ca cele doua institutii sunt responsabile indirect de fapte, deoarece sub umbrela lor au avut loc presupusele abuzuri. Strict juridic, fostul episcop este acuzat de viol si agresiune sexuala asupra acelui baiat, care are acum 20 de ani, si care a fost violat de mai multe ori de episcop, in 2017. Acelasi tanar, D.T., a fost violat si de Jitaru, insa incepand din 2015.CITESTE SI: