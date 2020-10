VIDEO Omagiu adus victimelor incendiului de la Colectiv. Fotografii si candele pe scarile Curtii de Apel Bucuresti

Fotografii cu cele 65 de victime care au murit, in urma cu cinci ani, in incendiul din Clubul Colectiv au fost asezate pe scarile Palatului de Justitie din Capitala. In dreptul fiecarei poze a fost aprinsa cate o candela.De asemenea, sute de voluntari au organizat un lant uman intre sediul Curtii de Apel si cladirea unde a functioant clubul Colectiv. Fiecare participant a tinut in mana cate o candela, in amintirea celor peste 60 de victime.Cei mai multi dintre cei care au ales sa participe la eveniment au fost tineri. Acestia s-au asezat la o distanta de aproximativ patru metri unul de celalalt, pe traseul Splaiul Unirii, Piata Unirii, Strada Bucur.Dosarul "Colectiv" se afla in a doua faza a procesului la Curtea de Apel Bucuresti.Tribunalul Bucuresti a pronuntat sentinta in dosar in decembrie 2019, fiind condamnati la ani grei de inchisoare fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone , cei trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, Daniela Nita - patroana firmei de artificii, dar si pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise.