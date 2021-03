Anca Dragu, presedintele Senatului: "Avem dreptul la proteste, dar violenta nu isi are locul"

"Condamn violenta. Desigur, avem dreptul la proteste, dar violenta nu isi are locul in aceste momente, cu atat mai mult cu cat am vazut proteste impotriva medicilor, exact cei care au avut grija de noi in aceasta perioada. Daca ii vedem pe acesti oameni care lucreaza 24 de ore in acele costume... Eu i-am vazut asta vara, am fost intr-un asemenea spital . Este incredibil in ce conditii lucreaza personalul medical in aceasta perioada. Societatea sa isi exprime in acest fel dezacordul este neplacut. In niciun caz nu putem recurge la violenta. Numarul celor din strada nu este mare, nu este unul reprezentativ. As face apel la intelepciune", a afirmat Dragu, marti, la Senat.Potrivit presedintelui Senatului, specialistii trebuie ascultati, iar comportamentul sa fie corespunzator."Sa intelegem gravitatea acestei pandemii, gravitatea situatiei in care ne aflam si ca atare sa ne purtam in mod corespunzator. Proteste vedem in toate tarile. Sunt oameni nemultumiti, ii intelegem si pe cei care sunt afectati emotional de aceasta izolare la care trebuie sa faca fata. Dar trebuie sa ne asiguram ca ramanem sanatosi. Mesajele au fost clare. Vedem numarul de cazuri in crestere, al deceselor, oameni importanti, bogati care se puteau trata oriunde in lume si cu toate acestea au fost rapusi de acest virus. Aceste elemente ar trebui sa ne faca mai constienti de situatia pe care o traversam", a adaugat Anca Dragu.Intrebata daca Ministerul de Interne trebuia sa intervina in forta pentru a imprastia manifestantii, Dragu a raspuns: "Nu sunt adepta violentei de nicio parte, nici de partea protestarilor si nici de partea autoritatilor. Dar fac apel la ratiune, de ambele parti. Jandarmeria a intervenit, avem 12 jandarmi raniti in incidentele de aseara".