Asociatiile de prevenire a violentei domestice cer Politiei sa faca verificari zilnice, in aceasta perioada, in familiile unde sunt situatii de risc

Acestea avertizeaza ca femeile aflate in situatii de risc pot suferi noi agresiuni si cer mai multa implicare din partea Politiei Locale, care ar putea sa verifice respectarea ordinelor de protectie, potrivit Europa FM "Daca se poate ca in cazul unei persoane plasate in carantine, Politia sa faca verificari zilnice, pentru a vedea daca persoana a parasit sau nu domiciliul, poate o masura similara s-ar putea lua si in cazul violentei domestice, pentru ca riscurile sunt uneori foarte mari", a declarat Camelia Proca de la Organizatia A.L.E.G.Potrivit statisticilor, de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, in Europa incidenta cazurilor de violenta domestica a crescut cu aproximativ 30%.In Romania nu s-a facut o statistica, insa organizatiile care protejeaza femeile abuzate au primit foarte multe solicitari de ajutor.