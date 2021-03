Bacau: Barbat aflat in arest la domiciliu, cercetat pentru talharie si viol. A intrat in casa peste o batrana pe care a violat-o si jefuit-o

"La data de 12 martie, politistii din Blagesti s-au sesizat din oficiu despre faptul ca o batrana de 86 ani, din localitate, ar fi fost agresata in locuinta sa de catre o persoana necunoscuta care i-ar fi sustras o suma de bani. Din cercetarile efectuate a reiesit ca, in noaptea de 11 spre 12 martie, o persoana necunoscuta ar fi patruns in locuinta batranei si, prin exercitare de acte de violenta , ar fi intretinut relatii sexuale cu aceasta si i-ar fi sustras suma de 250 lei si un telefon mobil. In urma activitatilor de investigare desfasurate, politistii au stabilit identitatea persoanei banuite de comiterea faptelor, respectiv, un tanar de 27 de ani, din localitate, persoana aflata in masura preventiva a arestului la domiciliu", informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, printr-un comunicat dat publicitatii.In urma extinderii cercetarilor, politistii au constatat ca in aceeasi noapte suspectul a intrat si in curtea unui consatean de la care a furat, dintr-o magazie, o drujba in valoare de 2000 de lei. Obiectul a fost recuperat si inapoiat proprietarului.Faptele au avut loc in conditiile in care pe numele suspectului exista un mandat de arest la domiciliu intr-un dosar in care acesta cercetat pentru furt calificat, din locuinte, au declarat pentru News.ro reprezentanti ai Politiei.Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore.