Barbati trimisi in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni de agresiune sexuala asupra copiilor

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, in perioada 2018-2020 unul dintre barbati a racolat sase copii pentru a-si satisface nevoile sexuale."Racolarea era oarecum facila pentru inculpat, avand in vedere faptul ca avea ca tinta minori cu varste intre 9 si 12 ani, incapabile sa isi exprime consimtamantul pentru astfel de acte, care erau vulnerabile si usor de convins sub promisiunea de bani sau diverse bunuri. Astfel, in perioada amintita, atat in zona unor scari de acces din incinta unui complex comercial de pe raza municipiului Cluj - Napoca, cat si la locuinta acestuia, inculpatul C.Z. a exercitat acte de agresiune sexuala cu privire la persoanele vatamate minore, in conditiile in care, in prealabil, inculpatul le prezenta minorilor materiale video cu caracter pornografic, pentru a le indica modalitatea in care acestia urmau sa efectueze actele de natura sexuala", se arata in comunicat.Anchetatorii au precizat ca barbatul a reusit sa racoleze si alti copii prin intermediul primei sale victime . El era angajat la o societate comerciala si avea ca atributii de serviciu colectarea cosurilor de cumparaturi din zona complexului comercial.Procurorii spun ca in acest mod el a reusit sa intre in legatura cu unii dintre copii, care adunau monedele de 50 de bani lasate in cosurile abandonate.In acest an, el l-a cunoscut pe celalalt barbat cercetat in acest dosar, iar cei doi au devenit colegi de munca, iar acesta a inceput si el agresiunile sexuale."Din probele administrate s-a stabilit ca in perioada februarie - mai 2020, in mod repetat, profitand de incapacitatea uneia din persoanele vatamate minore in varsta de 11 ani de a-si exprima vointa, prin prisma varstei, inculpatul I.I. a comis acte de natura sexuala asupra acestuia, precum si acte sexuale de natura anala si orala, in timp ce se aflau in zona scarilor de serviciu din incinta unui complex comercial de pe raza municipiului Cluj - Napoca, in imobilul unde locuia inculpatul, precum si in locuinta tatalui inculpatului, situata intr-un alt judet. De asemenea, in perioada februarie-mai 2020, inculpatul I.I. a pus in repetate randuri la dispozitia acestei persoane vatamate materiale video cu caracter pornografic", a mai afirmat sursa citata.Anchetatorii au mai stabilit ca pe data de 17 mai 2020, in timp ce se afla in locuinta tatalui sau, el a exercitat acte de agresiune sexuala unui copil de 9 ani.Cei doi barbati au fost trimisi in judecata in stare de arest preventiv.