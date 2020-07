Consiliul Europei, mesaj pentru 47 de tari membre sa combata ura pe internet: "Trolii distrug vieti, seamana mizerie si alimenteaza acte de violenta in lumea reala"

"Ura in online este din ce in ce mai raspandita. Trolii distrug vieti, seamana mizerie si alimenteaza acte de violenta in lumea reala", a declarat intr-un comunicat Rik Daems, presedintele Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), organismul de recomandari cu privire la drepturile omului din organizatia paneuropeana."Guvernele pot face mult mai mult (...). Ele au nevoie de legi clare si complete care sa interzica crimele motivate de ura (...) si trebuie sa se asigure ca politia dispune de puteri si resurse necesare pentru a ataca aceasta problema in mod eficient", a adaugat el, cu o zi inainte de marcarea a 9 ani de la atentatele sangeroase comise de extremistul de dreapta norvegian Anders Behring Breivik.Pe 22 iulie 2011, Breivik, "un barbat impregnat de ura online", potrivit Daems, a urmarit si ucis 69 de persoane, majoritatea adolescenti, intr-o tabara de tineret a Partidului Laburist, la scurt timp dupa ce a ucis alti 8 oameni cu o bomba care a explodat in fata unei cladiri guvernamentale la Oslo.Breivik a fost condamnat la pedeapsa maxima in Norvegia: 21 de ani inchisoare , pedeapsa ce poate fi prelungita in mod nedefinit.Rik Daems a invitat "de urgenta" statele sa desemneze "oficial data de 22 iulie Ziua europeana pentru victimele crimelor urii".