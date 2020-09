Marturia zguduitoare a mamei unei copile din Tulcea, abuzata sexual de profesorul ei de sport: "Fata a vrut sa plece, dar nu a avut unde"

Mama uneia dintre fetele abuzate de profesor ar fi intrat la banuieli dupa ce fiica ei s-a imprietenit cu o alta adolescenta despre care se zvonea in sat ca ar fi intretinut relatii intime cu profesorul"A chemat-o sa se plimbe cu masina. Undeva la ora 23.00, i-ar fi dat o tigara si a luat-o ameteala, apoi s-au dus la iesire din comuna. Fata a vrut sa plece, dar nu a avut unde, ca acolo sunt si niste tarle, si sunt caini, iar de frica a cedat. Si s-a mai intamplat de doua ori acest lucru. A amenintat-o ca o spune parintilor", a marturisit mama fetei, conform Stirile ProTV.Mama tinerei abuzate a depus plangere la politie , iar cazul a ajuns in atentia procurorilor. Profesorul de sport din judetul Tulcea a fost retinut, fiind acuzat ca a intretinut relatii sexuale cu elevele lui minore, in varsta de 14 si 15 ani. Faptele ar fi avut loc in perioada aprilie - iulie 2020."In fapt, organele de cercetare penala ale Postului de Politie Topolog din cadrul IPJ Tulcea au fost sesizate de mama minorei M.A.A., cu privire la faptul ca profesorul de educatie fizica si sport al fiicei sale ar fi intretinut in mod repetat cu aceasta, precum si cu alte eleve ale scolii gimnaziale din localitate, mai multe raporturi sexuale", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Babadag.Profesorul a fost retinut pentru 24 de ore, iar procurorii au solicitat Judecatoriei Babadag luarea masurii arestarii preventive pentru o perioada de 30 de zile. Cererea anchetatorilor a fost admisa, dar aceasta poate fi contestata.