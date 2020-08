Cum s-a salvat o femeie din mainile agresorului: a comandat pizza la 112. "Doamna era foarte agitata si am inteles ca nu e vorba de o greseala"

Operatorul care i-a raspuns la apel a crezut initial ca este o gluma, dar ulterior si-a dat seama ca femeia se afla in pericol, a scris presa italiana. Angela si sotul ei, Raul, in varsta de 31 de ani, locuiau impreuna cu fiul lor in varsta de 10 ani intr-un apartament din cartierul Barriera di Milano. Barbatul obisnuia sa o insulte si sa o ameninte pe femeie. Duminica seara, barbatul consumase alcool Barbatul i-a lovit si pe femeie si pe copilul lor.Femeia a sunat la 112, amintindu-si intre timp de un video vazut pe internet referitor la violenta asupra femeilor si cum pot cere ajutor.Cand operatorul de la numarul unic de urgenta i-a raspuns, Angela a spus ca vrea sa comande o pizza "baby" pentru copilul ei, dandu-i astfel de inteles ca se afla si un copil in pericol in preajma ei.Operatorul a intrebat-o daca stie la ce numar a sunat, iar Angela i-a repetat: "Da, vreau sa comand o pizza, cum spuneam." Apelul a fost transferat apoi la un agent de politie care a incercat sa obtina mai multe informatii de la femeie pentru a putea trimite o patrula cat mai repede."Doamna era foarte agitata, aproape in lacrimi si am inteles ca nu e vorba de o greseala. Am intrebat-o daca se afla in pericol si ea mi-a raspuns in mod afirmativ, iar in acel moment preocuparea mea principala a fost sa aflu adresa si etajul pentru a le comunica imediat unei patrule", a povestit agentul de politie."Am incercat sa-i pun intrebari la care sa-mi poata raspunde cu "da" sau "nu". I-am spus sa paraseasca locuinta cu fiul ei, dar am inteles ca nu era posibil. Apoi conversatia telefonica s-a incheiat cu strigate si plansete. Barbatul incepuse sa o loveasca din nou, dar ar fi fost o greseala sa sun din nou la acel numar, fiindca ar fi putut trezi suspiciuni in ochii barbatului", a mai adaugat agentul de politi.Patrula politiei a ajuns la locuinta femeii in trei minute, iar cand sotul violent a deschis usa, politistii l-au arestat. Femeia a obtinut un ordin de restrictie impotriva sotului violent.