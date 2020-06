Doi copii au ucis un pui de catel, in Mures. Vela anunta ca s-a deschis dosar penal si a adoptat un caine la MAI

Ziare.

Conform Pro Tv , un baiat a ucis animalul, iar sora lui mai mare a filmat intreaga scena, in timp ce radea. La macabrul gest au participat si alti frati de-ai celor doi.Imaginile au ajuns in mediul online, unde s-au viralizat, scandalizand internautii.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca s-a deschis dosar penal in acest caz."Buna seara tuturor,Stirea in care aflam ca doi copii minori au omorat prin lovituri repetate un catelus ne-a indignat si intristat pe toti.Va aduc la cunostinta ca s-a intocmit un dosar penal, in cadrul caruia se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de 'uciderea animalelor cu intentie, fara drept', prevazuta de Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor. Voi urmari cu mare atentie finalitatea acestui caz", a scris ministrul, joi seara, pe contul sau de Facebook.Totodata, Vela a punctat ca "orice actiune de violenta facuta astazi asupra unui animal, poate fi actiunea de violenta de maine asupra unui om".In plus, ministrul a povestit ca in cursul zilei de joi a aflat despre un alt caz de violenta fata de animale, fiind vorba despre niste pui de caine care au fost batuti, care mai apoi, alaturi de mama lor, o catelusa fara stapan, au fost infometati si aruncati la o groapa de gunoi.Marcel Vela a precizat insa ca animalele au fost salvate, iar unul dintre caini a fost adoptat chiar de Ministerul de Interne."Dragii mei, acest suflet nevinovat este unul dintre puii despre care va spuneam, iar fratiorii sai se afla intr-un adapost, alaturi de mama, unde sunt foarte bine ingrijiti de niste oameni minunati care va ofera sansa sa-i adoptati.Imi doresc foarte mult sa le gasim impreuna o casa, cat mai repede.Pe catelusul din poza l-am botezat Max si l-am adoptat la Ministerul Afacerilor Interne.Va creste si va fi iubit alaturi de profesionisti si de prieteni", se mai arata in postarea din mediul online.Acum, ministrul face apel la doritori sa adopte catelusii."Haideti sa ne dam cu totii mana in aceasta cauza si sa ii ajutam si pe ceilalti sa ajunga la o familie care sa ii iubeasca neconditionat.Avem foarte mult de muncit pentru a cladi un viitor sanatos pentru Romania si nu putem fi indiferenti.Sa nu uitam niciodata ca dreptul la viata trebuie respectat, iar educatia reprezinta temelia unei societati.PS: Daca doriti sa adoptati catelusii sau doriti mai multe fotografii si informatii, va rog sa imi scrieti mesaj in privat.M-am alaturat acestei cauze si vreau sa le gasim o familie care sa-i iubeasca, iar voi, oameni cu suflet mare, sa fiti iubiti si de aceste fiinte nevinovate", conchide mesajul de pe Facebook.