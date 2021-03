Dosarul violentelor de la 10 august. Victimele, incurajate de avocata lui Kovesi sa-si adreseze plangerile la CEDO

Partile au posibilitatea de a se adresa CEDO

Ce ar putea decide CEDO?

Sapte organizatii civice au anuntat ca fac demersuri pentru deschiderea unui proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis definitiv ca fostii sefi ai Jandarmeriei scapa de orice raspundere penala privind interventia in forta a jandarmilor la mitingul din 10 august."Dosarul violentelor din 10 august 2018, clasat definitiv, poate fi atacat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului daca procedurile judiciare nu au fost respectate sau daca nu a existat o ancheta efectiva in acest dosar", a explicat avocata Nicoleta Popescu.Ea spune ca, dupa ce va fi redactata si motivata aceasta solutie, partile au posibilitatea de a se adresa CEDO, in termen de 6 luni de la comunicarea solutiei motivate a Tribunalului Bucuresti.Procedural, in fata CEDO partile se pot plange daca considera ca nu a existat o ancheta efectiva in acest dosar. Se va analiza in ce masura probatoriul administrat are elemente care sa concluzioneze daca a fost sau nu o ancheta efectiva.Procedural, daca partile sau persoanele vatamate nu au fost audiate sau nu s-au administrat probe solicitate de ambele parti, sunt indicii de incalcare a articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului - lipsa unui proces echitabil, in sensul de a se vedea sau nu daca a fost o ancheta efectiva.Curtea ar putea constata ca nu a fost o ancheta efectiva si atunci, in urma unei decizii a CEDO, sa se revina in fata instantei nationale si sa redeschida dosarul, a explicat Nicoleta Popescu. Ea este cea care a reprezentat-o la CEDO pe Laura Codruta Kovesi , in procesul intentat de aceasta dupa ce a fost revocata din functie, in iulie 2018. In mai 2020, CEDO i-a dat castig de cauza fostei sefe a DNA Unul dintre cei care au invocat posibilitatea unui proces la CEDO dupa decizia Tribunalului Bucuresti este europarlamentarul Vlad Gheorghe ( USR ), care a fost batut pe 10 august 2018 de catre jandarmi la protestul din Piata Victoriei. El a facut un apel catre toti cei care sunt parte in dosar sa se uneasca pentru o actiune comuna la Curtea Europeana A Drepturilor Omului. "Astept mesajele voastre la adresa vlad@vladgheorghe.ro - cu cat suntem mai multi, cu atat actiunea noastra este mai puternica", a transmis acesta pe Facebook Peste 700 de oameni au depus plangeri penale dupa ce au fost agresati sau au inhalat gaze lacrimogene in urma interventiei jandarmilor.Dosarul privind interventia in forta a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018 ramane clasat, a decis marti Tribunalul Bucuresti, care a respins cererea DIICOT de redeschidere a anchetei. Prin aceasta decizie, fostii sefi ai Jandarmeriei nu vor fi urmariti penal pentru interventia impotriva manifestantilor.Decizia Tribunalului Bucuresti este definitiva.In 15 iulie 2020, la aproape 2 ani de la reprimarea violenta a mitingului diasporei din Piata Victoriei, procurorii DIICOT au clasat partial dosarul 10 august. Astfel, au scapat de urmarirea penala colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, fost prim adjunct al Jandarmeriei Romane, maiorul Laurentiu Cazan, fost director general al Directiei Generale de Jandarmi Bucuresti, colonelul Catalin Sindile, fost sef al Jandarmeriei Romane si comisarul sef de politie Mihai Dan Chirica, fost secretar de stat in MAI pentru relatia cu prefectii.DIICOT a sustinut ca nu ar fi fost pregatita din timp reprimarea protestului, asa cum au afirmat o parte dintre manifestantii care au facut plangeri penale impotriva jandarmilor. Prin urmare, conducerea Jandarmeriei de la acea vreme a fost scoasa de sub urmarire penala.Procurorul Doru Stoica a invocat in ordonanta de clasare "credinta sincera" a autoritatilor in aplicarea legii si o complicitate morala a protestatarilor pasnici din Piata Victoriei, care nu s-au delimitat de cei care au exercitat violente asupra fortelor de ordine, ci chiar s-au amuzat. Procurorul Doru Stoica a mai sustinut in ordonanta de clasare ca nu toate "victimele colaterale" ale violentelor din Piata Victoriei au fost si " victime inocente"."Incercarea jandarmilor de a-i extrage din multime pe cei violenti a esuat mai ales din cauza atitudinii protestatarilor asumati ca fiind pasnici", a mai aratat procurorul care a clasat dosarul.In 4 august 2020, fostul procuror -sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial solutia de clasare a dosarului 10 august si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi ai Jandarmeriei: colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, maiorul Laurentiu Cazan, colonelul Catalin Sindile si comisarul-sef de politie Mihai Dan Chirica.Giorgiana Hosu argumenta ca procurorul care a clasat acuzatiile la adresa sefilor Jandarmeriei nu a readministrat probele stranse de Parchetul Militar si nu a reaudiat suspectii, victimele si martorii. Ea mai spunea ca sefii Jandarmeriei nu au vrut sa dea declaratii atunci cand au fost chemati la Parchetul Militar si ca ar fi trebuit citati si audiati la DIICOT, dupa preluarea dosarului de catre aceasta structura.Cererea DIICOT a fost trimisa la Curtea de Apel Bucuresti, iar de acolo a ajuns la Tribunalul Bucuresti, care a amanat de mai multe ori pronuntarea unei decizii.