Doua persoane surprinse de o viitura in Muntii Sebesului, recuperate de salvamontisti. Pagubele provocate de furtuna violenta din Alba

Peste 50 de gospodarii au fost inundate, mai mult de 500 de consumatori au ramas fara energie electrica, mai multe drumuri si strazi au fost colmatate. De asemenea, doua persoane surprinse de viitura in zona Strungari din Muntii Sebesului au fost recuperate de salvamontisti.Efectele produse si misiunile executate in 13 - 14.06.2020, se prezinta astfel:Municipiul Alba-Iulia:* Elemente ale unui acoperis de bloc desprinse in cartierul Ampoi 3, s-a actionat pentru indepartarea acestora;* Degajare copac cazut peste acoperisul unei case in cartierul Barabant;* Tencuiala desprinsa de pe un bloc pe bulevardul Horea;* Degajare placi de acoperis la un bloc pe bulevardul Revolutiei 1989;* Evacuare apa la sediul Finantelor Publice, pe str. Primaverii;* Evacuare apa gospodarie in cartierul Barabant;* Evacuare apa de la o societate comerciala de pe strada Livezii;* 2 stalpi de curent cazuti pe carosabil pe str. Fagaras (Micesti);Oarda de Sus:* Evacuare apa din 4 gospodarii;Municipiul Sebes:* Asigurare supraveghere zona la un incendiu produs in urma unui scurtcircuit la un stalp de electricitate;* Evacuare apa din 14 gospodarii (strazile: Augustin Bena, Stefan cel Mare, Avram Iancu , Horea, Padureni, Aurel Vlaicu, Rachitei, Calarasi);* DN1 zona Rahau - drum partial colmatat cu aluviuni;Petresti (Municipiul Sebes):* Evacuare apa din 7 gospodarii;* 1 stalp de curent cazut pe carosabil pe str. D. Gherea;Municipiul Aiud:* Evacuare apa din 1 gospodarie;Municipiul Blaj:* Evacuare apa din 2 gospodarii;Orasul Cugir:* Evacuare apa din 3 gospodarii;Orasul Teius:* Evacuare apa din 1 gospodarie;* Decolmatare pod in sat Capud;Orasul Ocna Mures* Evacuare apa din 1 gospodarie;* Decolmatare rigole;Comuna Vintu de Jos:* Evacuare apa din 12 gospodarii;* Degajare copac cazut pe str. Horea;Comuna Blandiana:* Stalp de semnalizare trafic cazut pe calea ferata; traficul CFR nu a fost afectat;Comuna Craciunelu de Jos:* Evacuare apa din 1 gospodarie;* S-a intervenit pentru decolmatarea unei strazi;Comuna Bucerdea Granoasa:* Evacuare apa din 1 magazin satesc;* S-a intervenit pentru decolmatarea unei strazi;Comuna Daia Romana:* Evacuare apa din 2 gospodarii;* S-a intervenit pentru decolmatarea unei strazi;Comuna Sugag:* Evacuare apa din 2 gospodarii;* Decolmatare valea raului Sebes (pod Martinie);Comuna Pianu: Salvamont Alba a intervenit pentru salvarea a 2 persoane surprinse de viitura in Strungari, pe Valea Tonii;Comuna Girda de Sus:* DJ 750 Garda-Ghetari, blocat de aluviuni; societatea de drumuri judetene, impreuna cu SVSU Girda de Sus, va interveni in cursul zilei de 14.06.2020 pentru decolmatarea acestuia.Avarii inregistrate de catre furnizorii de utilitati - energie electrica:* Petresti - 452 consumatori nealimentati (stalp rupt);* Consumatori nealimentati la Coslariu, Limba, Oarda (conductoare rupte);* 60 consumatori nealimentati in Aiud;* Avarie pe LEA 20KV Apold care alimenteaza toate comunele dintre Sebes si limita cu judetul Sibiu.Potrivit ISU Alba, duminica, 14 iunie, nu mai sunt interventii de evacuare a apei in desfasurare si nu sunt abonati nealimentati cu energie electrica. Nu au fost inregistrate victime si nici pagube materiale insemnate. Pe DJ 750 Garda-Ghetari, blocat de aluviuni, se lucreaza pentru decolmatarea acestuia, nu sunt localitati izolate, circulatia realizandu-se momentan pe un drum comunal.