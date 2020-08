Dupa violentele extreme din Belarus, ministrul Afacerilor Interne, Yuri Karayev, a declarat ca nu considera ca e vorba de o revolutie

Karaev spune ca in ziua alegerilor, protestele nu au fost violente, insa urmatoarele zile, protestatarii au creat baricade, au fost inregistrate 11 atacuri asupra fortelor de ordine si ca elemente criminale s-au mascat in spatele oamenilor pasnici.Seful internelor belaruse spune ca circa 50 de colaboratori au fost raniti si se intreaba de ce nimeni nu se intreaba ce gandesc ce simt si ce vad familiile acestor ostasi?La final, ministrul de Interne spune ca violentele vor putea fi oprite atunci cand protestatarii nu vor incinge spiritele si nu vor provoca fortele de ordine.Declaratiile sefului de la Interne din Belarus au fost facute in contextul unor violente fara precedent in istoria recenta a Belarusului. Dupa alegerile prezidentiale de duminica, au urmat 4 zile de proteste . Primele manifestatii au fost inabusite cu brutalitate de fortele de ordine, canalele de telegram ale opozitiei din Belarus au transmis sute de imagini foto si video cu violentele mascatilor fata de protestatari, dar si oameni simpli.Reactia opiniei publice belaruse nu s-au lasat asteptate. De doua zile mii de oameni au format lanturi de solidaritate fata de victimele violentei politiei si trupelor speciale fata de oamenii simpli.