Eleve batute cu pumnii si picioarele de profesorul de geografie

Doua eleve din judetul Valcea au fost batute cu pumnii si picioarele de profesorul de geografie si date cu capul de banca. Elevele sunt in clasa a 10 a.

In apararea sa dascalul spune ca el a fost batut de cele doua adolescente, informeaza Realitatea TV.

Preofesorul este recunoscut pentru problemele sale comportamentale, el neaflandu-se la prima abatere de acest gen. Spre exemplu, in urma cu patru ani dascalul a batut un elev cu ranga. In plus, anual pe numele sau sunt inregistrate o serie de reclamatii, mai precizeaza sursa citata.

Nici elevele nu sunt chiar model. El au numai note de unu la georgafie, acestea fiind date frecvent afara de la ore de catre profesor.

Dascalul se afla intr-o relatie conflictuala si cu proprii sai colegi. Potrivit sursei citate, el i-a reclamat pe toti la politie.

