VIDEO Violentele esacaladeaza in Rusia. Lupte de strada in Moscova intre protestatari si fortele represive

In all my years here I've never seen Russian protesters physically fight off protesters like this. It shows you how mad they are about Putin's treatment of Navalny - but will doubtless be the cause of a huge crackdown, very soon. https://t.co/W8fRSFdUGj - max seddon (@maxseddon) January 23, 2021

Potrivit AFP, peste 1.000 de oameni au fost arestati, sambata, 23 ianuarie, in Rusia la manifestatii organizate in intreaga tara la apelul sustinatorilor opozantului Aleksei Navalnii, pentru a cere eliberarea lui, in pofida numeroaselor presiuni din partea autoritatilor. Din Moscova la Vladivostok, echipa lui Navalnii, care a fost otravit in august anul trecut cu agent neurotoxic Noviciok de tipul celor dezvoltati in fosta Uniune Sovietica , a difuzat apeluri la proteste in 65 de orase ruse.La Moscova, oamenii iesiti in strada s-au luat la bataie cu fortele de ordine. Intr-un video filmat si difuzat de Liza Fokht se vede cum cel putin un politist a iesit sifonat dupa ce multimea furioasa a tabarat asupra lui. "In toti anii petrecuti aici, nu am vazut niciodata protestatari rusi luptandu-se in acest fel. Asta arata cat de nemultumiti sunt pentru felul in care a fost tratat Navalnii de catre Putin. Dar va fi, fara indoiala, cauza unei represiuni uriase, foarte curand", a scris Fokht.Si tot in Moscova, multimea furioasa a dezlantuit un adevarat bombardament cu bulgari de zapada in directia politistilor.Revolte similare au loc pe tot cuprinsul Rusiei, iar situatia devine delicata. In mai multe orase, fortele de politie au intervenit si au folosit forta impotriva demonstrantilor.Sute de oameni au fost loviti cu brutalitate, iar peste o mie au fost arestati in cursul zilei de sambata, 23 ianuarie. Bilantul ar putea insa sa creasca pe durata serii.CITESTE SI: