Cazul Colo. Andreea Rusu, cea care i-a facut plangere penala vloggerului: "Sunt multi care gandesc ca el"

Aceasta este parerea Andreei Rusu, expert in egalitate de gen si persoana care, in numele Centrului FILIA, a facut plangere penala pe numele vloggerului Alexandru Balan, cercetat pentru instigare la violenta impotriva femeilor. Andreea Rusu, director executiv al Centrului FILIA, a acordat un interviu pentru Ziare.com, prin care, pornind de la cazul lui Alexandru Balan (Colo), explica si mecanismele care duc la astfel de comportamente.Andreea Rusu considera ca videoclipurile explicite ale lui Colo, care instiga la violenta si la viol, nu sunt o gluma, ele fiind povestite ca fiind niste lucruri uzuale, din viata de zi cu zi a lui Alexandru Balan, care arata chiar perceptia lui asupra femeilor.".Utilizatorii au impresia ca mediul online este diferit si ca nu raspund pentru ceea ce spun acolo, spune specialista. Lucru total gresit, arata Andreea Rusu, care precizeaza ca dreptul la libera exprimare nu este mai presus decat dreptul la viata sau decat dreptul la demnitate. "", adauga Andreea Rusu. Ea considera ca acest lucru se intampla si fiindca nu a existat un precedent pana in momentul actual, fiind o premiera aceasta ancheta a procurorilor, aflata in plina desfasurare.Pe de alta parte, Centrul FILIA, care este o organizatie non-profit, ce lupta impotriva inegalitatii de gen, a mai atras atentia asupra unor situatii similare, un exemplu fiind sesizarea pe care au facut-o catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) anul trecut, cand Dani Mocanu, cantaret de manele, a lansat o melodie care denigra femeile. In videoclip, artistul aparea tinand in lant o femeie, in pozitii indecente. "", spune Andreea Rusu.Un studiu realizat in toate statele Uniunii Europene arata ca 55% dintre romani considera ca violul este justificat in anumite situatii. Aceasta cercetare scoate in evidenta faptul ca ideile pe care Colo le promoveaza in videoclipurile lui reprezinta, de fapt, o mentalitate in care se regasesc mai bine de jumatate dintre romani.Andreea Rusu mentioneaza, in declaratiile facute pentru Ziare.com, si importanta educatiei sexuale, prin care copiii ar putea invata concepte precum relatie sanatoasa si consimtamant, in loc sa isi ia informatiile din mediul online, unde acestea nu sunt filtrate. "", adauga experta. In plus, spune ea, adolescentii vor sa afle lucruri despre relatiile sexuale, sunt la varsta la care incep sa se indragosteasca si urmaresc cu interes astfel de materiale online, mai ales daca nu isi pot lua informatiile din alta parte, cum ar fi din familie sau de la scoala.Conform Andreei Rusu, femeile care raman in relatii abuzive sunt adesea condamnate pe nedrept pentru faptul ca nu se despart de partenerii lor de viata. In continuare, multe femei nu raporteaza violenta deoarece nu au incredere ca institutiile statului le vor ajuta. "", spune Andreea Rusu. Un alt motiv de teama este blamarea victimei, "".Vloggerul Colo a fost pus, miercuri, sub control judiciar de catre procurorii de la Sectorul 2, primint totodata si interdictia de a mai publica materiale video pe retelele de socializare. Povestea a inceput in 31 mai, cand Corina Bacanu, cunoscuta ca influencer in mediul online, a semnalat un video de pe canalul de YouTube al lui Colo, in care acesta instiga la violenta impotriva femeilor . Ulterior, in urma autosesizarii organelor de ancheta si a plangerilor primite de oamenii legii, tanarului vlogger Alexandru Balan i-a fost deschis dosar penal. Marti, 9 iunie, acesta a fost retinut de procurori, iar miercuri a primit masura controlului judiciar.