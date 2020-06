O femeie din Botosani, care fusese data disparuta, gasita pe un camp cu mainile legate la spate

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Botosani, luni dupa/amiaza, o femeie care fusese data disparuta in 27 iunie a fost gasita in localitatea de domiciliu, avand mainile legate la spate si urme de violenta la nivelul fetei si corpului.Ea le-a povestit politistilor ca un barbat din localitate a dus-o pe un teren viran, iar in timp ce se aflau in camp a imobilizat-o, iar apoi a intretinut cu ea mai multe raporturi sexuale, impotriva vointei ei.Politistii il cauta pe autorul faptei, el urmand sa fie cercetat pentru lipsire de libertate, lovire sau alte violente si viol.Femeia in varsta de 41 de ani din comuna Cotusca a fost data disparuta in 27 iunie, ea fiind vazuta ultima oara in localitatea de domiliciu.