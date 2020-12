Copila de 10 ani din Neamt, violata de cinci batrani. Unul dintre ei are 90 de ani

Unul dintre autori a fost cantaret bisericesc

Cei cinci indivizi au ajuns in arestul Inspectoratului Judetean de Politie Neamt, pe data de 1 decembrie 2020, ei fiind privati de libertate in urma cercetarilor efectuate de procurori si de politisti intr-un dosar care vizeaza savarsirea infractiunii de viol in forma continuata, scrie Adevarul.ro Ceea ce deosebeste aceasta speta de altele similare este varsta foarte mica a victimei, o fetita de doar 10 ani, dar si varstele venerabile ale celor cinci acuzati: 61, 66, 75, 81 si 87 de ani. Socantul caz s-a petrecut intr-un sat dintr-o comuna de langa orasul Piatra Neamt.De mentionat este faptul ca ultimii patru dintre violatori au fost retinuti dupa ce, in urma cu trei saptamani, a fost arestat preventiv alt individ, din aceeasi localitate, tot pentru viol, victima fiind aceeasi fetita de 10 ani.Pe 10 noiembrie 2020, a ajuns in fata magistratilor de la Judecatoria Piatra Neamt si era privat de libertate Ion Ciudin, de 61 de ani. Cercetarile efectuate in cauza au stabilit ca el nu a fost singurul care a abuzat copila, astfel ca pe 1 decembrie 2020, au fost arestati preventiv ceilalti patru.Este vorba de Ion Balmus, liderul de varsta, urmat de Grigore Tapuc, Petru Trascaoanu si Ion Mariuta. Decizia instantei de fond nu este definitiva si poate fi atacata la Tribunalul Neamt. De calea de atac a uzat primul dintre arestati, Ciudin, dar a fost pastrat dupa gratii. Nu a avut liniste in detentie, a cerut iar inlocuirea masurii privative de libertate cu o alta mai blanda, arestul la domiciliu, dar tot nu i-a fost admisa, potrivit zch.ro Cat il priveste pe Ciudin, conform actelor de urmarire penala, faptele au avut loc in anii 2019 si 2020. Profitand de vulnerabilitatea partii vatamate, de naivitatea specifica varstei, dar si de starea materiala precare a familiei din care facea parte, individul a ademenit copila cu sume modice de bani si ar fi intretinut cu aceasta relatii sexuale orale.Primul inculpat din acest dosar este casatorit, are doi copii majori, care lucreaza in strainatate, in Italia. Despre Ciudin se spune ca si-a pierdut calitatea de cantaret bisericesc la asezamantul din localitatea de domiciliu in urma unei aventuri amoroase. A fost dat afara dupa ce s-a aflat ca ar fi avut relatii cu o femeie, consatenii nefiind de acord ca el, persoana insurata, sa slujeasca alaturi de preot, la sarbatori. Dupa acest episod a ajuns la un schit din zona, unde a prestat tot ca dascal.Cat despre minora violata ea este singurul copil al familiei, una cu resurse materiale limitate, dar in care sotii nu se prea inteleg, scandaluri izbucnind pe fondul consumului de alcool . Ancheta in acest dosar avea sa stabileasca ca si alte persoane au abuzat sexual copila de doar 10 ani, ceilati patru faptasi procedand intocmai ca primul arestat la comiterea infractiunilor.Citeste si: