O rezolutie a ONU condamna rasismul sistemic, dar fara sa citeze Statele Unite

Rezolutia, prezentata de tarile africane in cadrul unei reuniuni de urgenta convocata dupa moartea afro-americanului George Floyd in Statele Unite si dupa protestele masive impotriva rasismului din intreaga lume ce au urmat, a fost adoptata prin consens de acest organism al ONU din care Washingtonul s-a retras in 2018.In versiunea sa initiala, rezolutia solicita crearea unei comisii internationale independente de ancheta pentru a face lumina asupra "rasismului sistemic" din Statele Unite. Acest tip de comisie este o structura la nivel inalt, rezervata in general crizelor majore, cum ar fi conflictul sirian. Insa textul a fost modificat si nu mai vizeaza in mod specific Statele Unite, limitandu-se sa ceara Inaltului Comisar pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, ''sa pregateasca un raport privind rasismul sistemic, incalcarile dreptului international in domeniul drepturilor omului si relele tratamente impotriva africanilor si persoanelor de origine africana de catre politie ".In rezolutie se precizeaza ca raportul comisarului ar trebui sa analizeze in special "evenimentele care au condus la moartea lui George Floyd si a altor africani si oameni de origine africana, cu scopul de a ajuta la stabilirea raspunderii si a justitiei pentru victime ".ONG-uri pentru drepturile omului au acuzat Statele Unite ca au facut presiuni pentru golirea textului de o mare parte din substanta sa."Hartuind alte tari pentru a atenua ceea ce ar fi fost o rezolutie istorica si pentru a se exonera astfel de orice investigatie internationala, Statele Unite intorc din nou spatele victimelor violentei politiei si persoanelor de culoare", a deplans puternica Uniune a Americana a Libertatilor Civile (ACLU).Miercuri, in deschiderea sesiunii Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet a denuntat "rasismul sistemic" si a solicitat "despagubiri si scuze oficiale" pentru secole de nedreptati rasiale, dar fara sa mentioneze Statele Unite. De asemenea, aproximativ 20 de inalti oficiali ai ONU de origine sau descendenta africana, inclusiv seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au semnat in acea zi o declaratie in nume personal, in care au mentionat ca "simpla condamnare a expresiilor si actelor de rasism nu este suficienta".Presedintele Donald Trump a lansat cu o zi inainte, marti, o reforma limitata a politiei, semnand un decret care interzice tentativele de strangulare controversate, cu exceptia cazului in care este in pericol viata politistului. Este putin probabil ca aceste masuri sa-i satisfaca pe protestatarii americani care cer, printre altele, interdictia totala a acestor practici. Andrew Bremberg, ambasadorul SUA la Natiunile Unite la Geneva, a subliniat "transparenta" tarii sale in lupta impotriva discriminarii rasiale si a nedreptatii, citand reforma lansata de Donald Trump.