ONG-ul care i-a facut plangere penala vloggerului Colo, scrisoare deschisa catre Marcel Vela, cu privire la violenta impotriva femeilor

"Catre: Ministerul Afacerilor InterneIn atentia domnului Marcel Vela, Ministrul Afacerilor InterneScrisoare deschisa cu privire la adoptarea unor masuri urgente pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domesticeOrganizatiile neguvernamentale care alcatuiesc Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor (https://violentaimpotrivafemeilor.ro) saluta deschiderea dumneavoastra in favoarea adoptarii unor masuri pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor, in contextul anchetei penale a vloggerului Alexandru Balan ("Colo") pentru instigare publica la savarsirea infractiunii de viol, agresiune sexuala si act sexual cu un minor in mediul online, dar si al amenintarilor ulterioare primite de membre ale Centrului FILIA (ONG care a depus plangerea penala).Consideram importanta recunoasterea publica de catre dumneavoastra a necesitatii adresarii imediate a problemei violentei impotriva femeilor, atat prin responsabilizarea actorilor direct implicati in cazurile de violenta, cat si prin campanii de educare a cetatenilor. Larga raspandire in societate a cazurilor de violenta de gen demonstreaza celeritatea cu care trebuie asumate si adoptate astfel de masuri la nivel guvernamental.● 1 din 4 femei din Romania a fost agresata fizic sau sexual de partenerul sau cel putin o data in viata (FRA 2014);● In 2019, au avut loc aproximativ 25 000 de cazuri de loviri sau alte violentei in familie, majoritatea agresorilor fiind barbati (91%), iar a victimelor, femei (70%);● Mai mult de jumatate dintre romani (55%) considera violul justificat in anumite circumstante, ca de exemplu pe fondul consumului de alcool sau pentru ca o femeie poarta "haine provocatoare" (EuroBarometrul privind violenta de gen, 2016).Avand in vedere ca in 2019 au fost emise de catre instantele judecatoresti 7899 de ordine de protectie (dintre care o treime au fost incalcate) si alte 7986 de ordine de protectie provizorii emise de politisti la fata locului, solicitam adoptarea de urgenta a legislatiei pentru sistemul de supraveghere a agresorilor folosind sisteme electronice.Totodata, reamintim cazul din luna februarie 2020, cand o femeie din localitatea Chitila, judetul Ilfov, a fost ucisa de partener in ciuda ordinului de protectie pe care il detinea, acesta fiind doar un exemplu dintre crimele in familie care au loc in Romania. Amintim si sustinerea anterioara exprimata de dumneavoastra cu privire la adoptarea unei astfel de masuri in regim de urgenta.De asemenea, solicitam si formarea continua a personalului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care lucreaza cu cazuri de femei victime sau supravietuitoare pentru combaterea prejudecatilor acestora legate de etnia, statutul social, apartenenta religioasa sau orientarea sexuala a femeilor pe care au datoria sa le ajute. Mai mult, sustinem si infiintarea unei echipe mixte femeie-barbat de agenti de politie care sa instrumenteze aceste cazuri, avand in vedere atitudinile conservatoare existente in societatea romaneasca si, implicit, printre profesionistii care gestioneaza cazurile de violenta in familie: 72% dintre romani considera ca o sotie ar trebui sa asculte/sa se supuna intotdeauna sotului ei (Pew Research, 2017); 70% sunt de parere ca barbatul este capul familiei (Barometrul de gen 2018).● Modificarea Codului Penal astfel incat cercetarea agresorilor sa continue chiar daca victima isi retrage plangerea,● Bugetarea adecvata a programelor de preventie, constientizare si educatie in randul copiilor, tinerilor si adultilor privind egalitatea de gen,● Alocarea de fonduri pentru infiintarea centrelor specializate pentru cazurile de violenta sexuala cu personal specializat care sa actioneze in interesul victimelor, prin consiliere psihologica si consiliere legala.Noi, organizatiile neguvernamentale din cadrul Retelei, ne exprimam deschiderea spre dialog in vederea implementarii eficiente a acestor masuri. Adoptarea lor creste sansele reducerii cazurilor de violenta impotriva femeilor si promoveaza o cultura a egalitatii de gen in care experientele diferite ale femeilor sunt adresate corespunzator si valorificate in aceeasi masura ca cele ale barbatilor.1. Asociatia TRANSCENA, Bucuresti2. Asociatia Femeilor Impotriva Violentei ARTEMIS, Cluj-Napoca3. Fundatia SENSIBLU, Bucuresti4. Asociatia GRADO - Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului,Bucuresti5. Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucuresti6. Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen - A.L.EG., Sibiu7. Asociatia Centrul FILIA, Bucuresti8. Asociatia FRONT, Bucuresti9. Asociatia ANAIS, Bucuresti10. E-ROMNJA - Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Bucuresti11. Institutul Est European pentru Sanatatea Reproducerii - IEESR, Tg. Mures12. Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara - CMSC, Iasi13. Asociatia PAS ALTERNATIV, Brasov14. Asociatia pentru Promovarea Femeilor din Romania, Timisoara15. Asociatia ATENA DELPHI, Cluj-Napoca16. Asociatia SEVA - Sanse egale - Valoare - Autoritate, Suceava17. Asociatia SPICC - Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timisoara18. Asociatia Quantic, Bucuresti19. Asociatia All for Family, Constanta20. Asociatia Femeilor Universitare, Bucuresti21. Asociatia VIS, Constanta22. Asociatia Psihosfera, Brasov23. Asociatia Business Professional Women -Romania24. Asociatia Szentkereszty Stephanie Egyesulet"