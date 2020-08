Peste 600 de incidente violente asupra unor cadre medicale, pacienti si structuri sanitare au fost inregistrate in contextul pandemiei de COVID-19

Conform CICR, aceste cifre sunt cu atat mai ingrijoratoare cu cat ele nu reflecta decat cazurile cunoscute, numarul de cazuri reale fiind fara indoiala mult mai ridicat."Criza i-a pus in pericol pe angajatii din sistemul sanitar intr-un moment in care avem cea mai mare nevoie de ei", si-a exprimat regretul Maciej Polkowski, din partea CICR, intr-un comunicat.Un numar total de 611 incidente, acte de violenta , de hartuire si de stigmatizare au fost contabilizate de CICR in peste 40 de tari de la inceputul lunii februarie si pana la sfarsitul lunii iulie. Peste 20% dintre cazuri sunt agresiuni fizice, 15% sunt acte de discriminare bazate pe teama, iar 15% sunt atacuri sau amenintari verbale.Dintre atacurile desfasurate asupra unei persoane, 67% au avut ca tinta personal sanitar, 22% - persoane ranite, bolnave sau suspectate a fi bolnave, iar 5% - persoane stramutate intern sau refugiati."Actele de violenta comise impotriva angajatilor din sanatate si a pacientilor sunt deseori motivate de teama de a contracta virusul si de lipsa cunostintelor elementare in privinta COVID-19", a explicat Esperanza Martinez, responsabila a Unitatii de Sanatate a CICR.Astfel, majoritatea actelor comise de pacienti sau de apropiati ai pacientilor au fost motivate de suferinta legata de decesul unui membru al familiei sau de teama de a vedea moartea unui apropiat.S-a intamplat de asemenea ca rude ale unor pacienti decedati sa se revolte impotriva personalului sanitar sau a structurilor medicale dupa ce au fost obligate, din cauza restrictiilor legate de COVID-19, sa renunte la ritualurile funerare.CICR face apel la guverne si comunitati sa lupte impotriva dezinformarii care contribuie la aceste incidente si sa ia masuri pentru ca profesionistii din sanatate sa poata lucra in deplina securitate