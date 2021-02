Ce se intampla cu minorul complice cu violatorii adolescentei de 14 ani. Legea spune ca ar putea ajunge si el dupa gratii

Adolescenta de 14 ani, violata in grup, de Craciun

Acesta ar fi singurul care nu ar fi violat-o pe fata. Insa chiar daca ar fi adevarat, el va fi acuzat de complicitate la viol astfel ca si el ar putea ajunge la inchisoare , pentru mai multi ani, dupa ce va implini 18 ani.Conform Codului de Procedura Penala, pana va implini 18 ani, ar putea fi luata o masura educativa neprivativa de libertate, adica o scoala de corectie de exemplu, fata de acest minor. Dupa ce va deveni major, va putea fi transferat la penitenciar "Fata de minorul care, la data savarsirii infractiunii, avea varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani se ia o masura educativa neprivativa de libertate", se arata in Art 115 din Codul Penal Pedeapsa pentru complicitate la viol este de 12 ani.Pe 5 februarie, cei opt tineri cu varste intre 17 si 18 ani au fost arestati pentru viol in grup.In ajunul Craciunului, unul dintre tinerii din grup, in varsta de 18 ani, din Cernica, a abordat-o pe WhatsApp pe adolescenta de 14 ani, din Capitala si a convins-o sa se intalneasca cu el. Cateva zile mai tarziu, adolescentul a luat-o de acasa cu o masina, insotit de fratele sau, in varsta de 23 de ani. Detalii despre faptele oripilante ale celor opt au fost furnizate de anchetatori in seara zilei de vineri, 5 februari e.Dupa aproximativ 100 de metri, soferul a oprit, iar in autoturism s-au urcat alti doi baieti, de 17 si 22 de ani, care s-au comportat ca si cum intalnirea ar fi fost una pur intamplatoare.Au mers cu totii la o cladire in constructie, din Pantelimon, unde tanarul care o abordase initial a intretinut cu ea relatii sexuale. In acest timp, baiatul de 17 ani a chemat alti patru barbati.Adolescenta a fost apoi luata cu masina si i s-a promis ca va fi dusa acasa.Insa, pe drumul de intoarcere, trei dintre violatori au incercat s-o forteze sa le faca sex oral. Fiindca a refuzat, copila a fost aruncata din masina si abandonata pe strada, foarte departe de casa.Fata a mers la o sectie de politie , si a a povestit ce i s-a intamplat, iar dosarul a fost preluat de ofiterii Biroului Agresiuni Sexuale, din cadrul Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.Cei opt violatori au fost ridicati de acasa in data de 4 februarie, iar o zi mai tarziu au fost arestati preventiv.Un caz asemanator s-a intamplat in anul 2014 in Vaslui Atunci, sapte tineri din localitatea Valeni au fost arestati, fiind acuzati ca au oprit o fata care se intorcea de la scoala, au luat-o cu masina si au violat-o timp de mai multe ore. Apoi, cei 7 au fost cercetati sub control judiciar, dupa care au fost din nou arestati, in urma reactiilor puternice din partea societatii civile.Un an mai tarziu, pedepsele celor sapte tineri din Valeni au fost majorate, fiind cuprinse intre sase si 10 ani de inchisoare, potrivit unei decizii definitive a Curtii de Apel Iasi.De-a lungul timpului, ei au iesit din inchisoare, incepand cu vara anului 2018, fiind eliberati conditionat.