Cei mai periculosi agresori sexuali din Romania sunt de negasit. Unul dintre ei se afla pe lista "most wanted" a Europol

Politia Romana, alaturi de agentiile de aplicare a legii din Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit al Marii Britanii si Europol, au lansat de curand o campanie de crestere a gradului de informare publica, in scopul prinderii persoanelor cautate pentru savarsirea de infractiuni de natura sexuala.Astfel, 19 persoane urmarite, cate una din fiecare stat, suspectate de comiterea unor infractiuni de natura sexuala sau condamnate pentru astfel de fapte, au fost alese sa apara, timp de mai multe saptamani, pe site-ul european al urmaritilor most wanted - www.eumostwanted.eu Ioan Grad are 56 de ani si este din Maramures. Este cautat pentru viol. Potrivit datelor furnizate de Politia Romana, "a fost condamnat la 10 ani inchisoare pentru comiterea infractiunilor de viol, lipsire de libertate in mod ilegal si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, constand in aceea ca in luna august 2003, impreuna cu un complice au lipsit in mod ilegal de libertate, prin rapire, doua minore de 14 si respectiv 15 ani si au intretinut cu acestea prin violenta si amenintari raporturi sexuale, respectiv in anul 2008 au agresat in public o alta persoana, provocand astfel un scandal ce a tulburat grav linistea publica".Lista cu acesti violatori este mediatizata in spatiul public, in mediul on-line, inclusiv pe social-media, astfel ca Ioan Grad ar putea deveni la fel de celebru ca Gregorian Bivolaru.Bivolaru, zis Grig, fostul lider spiritual al miscarii MISA , a fost condamnat, in iunie 2013, la sase ani de inchisoare pentru sex cu minore si trafic de persoane. A stat in penitenciar doar un an si doua luni si a plecat din Romania imediat dupa ce a fost eliberat conditionat, in septembrie 2017. In Suedia a cerut azil politic si timp de 11 ani nu a putut fi extradat. Si-a schimbat numele in Magnus Aurolsson, astfel ca mult timp a fost citat gresit, pe numele Gregorian Bivolaru. In 2017 a castigat la CEDO 7.000 de euro de la statul roman pentru ca nu a fost eliberat imediat dupa decizia instantei din 2004. In octombrie 2018 castiga din nou la CEDO, peste 6.000 de euro, pentru ca procesul lui a durat prea mult (peste noua ani).Din 2006 pana in 2013 s-a aflat pe lista Most Wanted a Europol, pentru trafic de persoane si abuz sexual, in Franta si Finlanda.In prezent se afla pe lista Most Wanted a Politiei Romane, iar la detalii se arata ca "Persoana semnalata este cercetata de catre autoritatile judiciare din Finlanda, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si abuz sexual".Un alt roman se afla pe lista Most Wanted a Politiei Romane. S-a nascut in localitatea Galicea din judetul Valcea.Este condamnat la 12 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de viol. "In data de 14.10.2006, numitul Valug Ilie a violat o minora, in varsta de 12 ani", potrivit informatiilor de pe site-ul Politiei Romane.Un alt barbat cautat de politie pentru viol are 42 de ani si este din Iasi. El a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu si viol. In noaptea de 07/08 iulie 2012 a patruns prin efractie in imobilul partii vatamate si sub amenintarea unui cutit a obligat-o sa intretina cu el un raport sexual.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi, 29 octombrie 2020, legea prin care sunt inaspritre pedepsele pentru agresiuni sexuale impotriva minorilor Proiectul de lege modifica si completeaza Legea 286/2009 privind Codul penal, precum si modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala.Actul normativ promulgat de seful statului introduce actul sexual cu un minor si violul in categoria infractiunilor pentru care prescrierea nu inlatura raspundea penala."Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unui minor, in scopul exploatarii acestuia, se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi", conform legii promulgate de presedintele Iohannis.De asemenea, "pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand fapta a fost comisa de catre un membru de familie sau de catre o persoana care convietuieste cu victima sau fapta a fost savarsita de catre o persoana in a carei ingrijire, ocrotire, educare, paza sau tratament se afla minorul sau faptuitorul a abuzat de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de autoritate asupra minorului ori de situatia vadit vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic sau fizic, unei situatii de dependenta, unei stari de incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze", mai arata sursa citata.Guvernul a sesizat la CCR acest proiect de lege, insa Curtea a respins, la sfarsitul lunii septembrie, sesizarea de neconstitutionalitate.Citeste si: