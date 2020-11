Treisprezece membri ai clanului Duduianu, trimisi in judecata pentru ca au santajat si talharit manelisti

Astfel, au fost trimisi in judecata Stefan Duduianu, Florin Duduianu, Nicolae Constantin (zis Aramis), Nicolae Mihai Venter, Marius Cristian Radu, Mihai Cristian Olaru, Sofian Vaduva, Cristian Bolcos, Sebastian Mario Radu, Ionut Vaduva, Miltiade Vaduva, Ion Corporan.Acuzatiile aduse acestora sunt de santaj, talharie, lipsire de libertate, distrugere, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice."In perioada octombrie 2017 - iulie 2020, inculpatii, cunoscuti in spatiul social avand ca preocupare savarsirea de fapte cu violenta, profitand de reputatia conferita de apartenenta la o anumita familie, prin violente si amenintare cu acte de violenta, au constrans persoanele vatamate, care isi desfasoara activitatea in domeniul muzical, sa le remita sume importante de bani, imediat sau in viitor si sa participe in mod gratuit la anumite evenimente viitoare", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1.Concret, membrii clanului Duduianu sunt acuzati ca au talharit mai multi manelisti dupa spectacole sau i-ar fi obligat sa cante gratis la diverse evenimente.De asemenea, interlopii au cerut bani manelistilor, sumele pretinse fiind de pana la 100.000 euro.In dosar s-au constituit parti civile mai multi cantareti de manele, printre care Florin Salam (Florin Stoian, pe numele real), Leo de la Kuweit (Leonard Madalin Octavian Gaftone) si Marian Oprea CITESTE SI O fetita de 13 ani a fost rapita si violata de zeci de ori, iar agresorul a abuzat-o timp de opt luni