Un baiat de 17 ani a incercat sa violeze de doua ori aceeasi femeie, la o biserica din Bucuresti

Un baiat de 17 ani a fost arestat preventiv pentru tentativa de viol asupra unei femei de 66 de ani, fapta comisa in curtea unei biserici din Sectorul 6 al Capitalei.

"Pe 21 ianuarie, politisti din cadrul Sectiei 22 Politie au fost sesizati de catre o femeie, de 66 de ani, prin 112, cu privire la faptul ca, in jurul orei 14:00, in timp ce se afla in incinta unei biserici, un tanar pe care il cunoaste din vedere, prin constrangere, a atins-o in zonele intime.

Deplasandu-se cu operativitate la fata locului, politistii au depistat si identificat un minor de 17 ani, banuit de comiterea faptei. Acesta a fost imobilizat si ulterior condus la sediul subunitatii pentru audieri", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).

In urma cercetarilor si investigatiilor efectuate, in sarcina tanarului s-a stabilit ca, la data de 21 ianuarie, in doua randuri, in jurul orei 14:00 si, ulterior, in jurul orei 16:00, in timp ce se afla in curtea unei biserici din Sectorul 6, acesta ar fi agresat victima si ar fi incercat, prin violenta, s-o determine sa intretina raporturi sexuale cu el.

Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la viol, cu cel in cauza in stare de arest preventiv.

