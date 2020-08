Un barbat din Iasi i-a scos ochiul tatalui pentru ca nu i-a platit "taxa de protectie". Ulterior l-a agresat pe patul de spital pentru a-l forta sa-i minta pe politisti

A semanat teroare in spital

Condamnat la cinci ani si 10 luni de inchisoare pentru violenta in familie dupa ce si-a agresat tatal, un barbat de 47 de ani din judetul Iasi a fost condamnat si pentru influentarea declaratiilor, urmand sa execute in total noua ani si sase luni de inchisoare.Totul a inceput in 2016. Lucian Bugaenco, eliberat conditionat din penitenciar , unde a executat o pedeapsa pentru instigare la vatamare corporasa grava si-a agresat tatal, incadrat in grad de handicap grav, cu insotitor, pentru ca nu i-a platit o "taxa de protectie" de 1.000 de lei lunar.Potrivit procurorilor, BugaencoIn ancheta deschisa in urma incidentului, mai multi martori au declarat ca atat batranii, cat si vecinii acestora erau terorizati de comportamentul violent al lui Buganenco. De altfel, vecinii batranilor au sesizat si Politia, dar de fiecare data cei doi batrani au refuzat sa depuna plangere impotriva fiului lor.In urma incidentului in care fiul sau i-a zdrobit ochiul si i-a rupt o ureche, batranul a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Agresosul, insotit de doua persoane din anturajul sau, un barbat si o femeie, s-au dus peste victima in spital pentru a o determina sa isi schimbe declaratia.Batranul a declarat ca in timp ce era in spital fiul sau a inceput sa-l ameninte cu moartea daca nu isi schimba declaratia data anterior. Batranul a mai declarat ca "a simtit la gat cum fiul sau apasa cu o lama metalica, spunandu-i ca il taie cu sabia daca nu declara ca a cazut din pod si astfel si-a produs leziunile la ochi". Colegii de salon ai batranului au confimat incidentul.In urma contopirii pedepselor primite pentru agresarea tatalui sau si pentru amenintarea acestuia cu cutitul, in spital, a rezultat o pedeapsa finala de noua ani si sase luni de inchisoare, agresorul fiind incarcerat pentru pedeapsa din dosarul de violenta in familie la momentul pronuntarii sentintei din dosarul de influentare a declaratiilor."Instanta se va orienta catre pedeapsa inchisorii si nu spre pedeapsa amenzii, desi aceasta este prevazuta alternativ cu amenda in cazul unor infractiuni dintre cele retinute, pentru ca inculpatul a dat dovada de o perseverenta infractionala deosebita, avand o condamnare anterioara, din executarea pedepsei fiind liberat conditionat si savarsind cu doar cateva zile in urma violenta in familie fata de tatal sau. Cuantumul pedepsei nu se va stabili spre minim, ci spre maxim, dat fiind ca s-a retinut si agravanta savarsirii faptei profitand de vulnerabilitatea victimei. De asemenea, se are in vedere si atitudinea procesuala, inculpatul nerecunoscand savarsirea faptei. In plus, gravitatea faptei impune sanctionarea corespunzatoare a inculpatului, acesta actionand in public, in spital, fiind ajutat de inca doua persoane, producand temere in constiinta celor de fata si chiar neincredere in randul opiniei publice", se arata in sentinta Judecatoriei Iasi. Hotararea a fost atacata cu apel, care se judeca la Curtea de Apel Iasi. Primul termen din apel este fixat in 1 septembrie 2020.