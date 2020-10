Urmarirea penala poate fi declansata si din oficiu in cazul infractiunilor de violenta domestica

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009, in sensul stabilirii ca, in cazul infractiunilor prevazute la art.193 - Lovirea sau alte violente si la art.196 - Vatamarea corporala din culpa, savarsite asupra unui membru al familiei, impacarea sa nu mai inlature raspunderea penala, asa cum este reglementat in prezent."In cazul infractiunilor prevazute in art. 193 si art. 196 savarsite asupra unui membru de familie, actiunea penala poate fi pusa in miscare si din oficiu", prevede proiectul.Deputatul PNL Adriana Saftoiu a declarat ca, in urma acestei modificari, cel care savarseste violenta domestica nu va scapa de pedeapsa."In sfarsit am ajuns in acest punct. Daca in ziua de astazi o persoana supusa violentei face plangere si apoi isi retrage plangerea, cel care este autorul violentei domestice nu pateste nimic. In urma acestei modificari, lucrurile sunt foarte simple. Odata ce o persoana depune plangere ca este batuta, este supusa violentei domestice, chiar daca ulterior isi va retrage plangerea, asta nu inseamna ca cel care face fapta va scapa de aceasta data de pedeapsa", a explicat Saftoiu.Deputatul neafiliat Oana Bizgan a spus ca prin acest proiect s-a eliminat "portita" de scapare a celor care savarsesc violenta domestica."Reusim sa scoatem acest punct din Codul penal, care nu facea nimic altceva decat lasa o portita pentru cei care efectuau presiuni asupra victimei sa-si retraga plangerea si pentru a da uitarii un act extrem de grav, care in Romania a ajuns la cote inimaginabile", a afirmat Bizgan.Deputatul USR Cristina Iurisniti a spus ca proiectul trebuia adoptat de multi ani."Stim foarte bine ca asa cum arata educatia, asa arata si tara. Asa putem spune si in privinta conditiei femeilor. Asa cum sunt tratate femeile intr-un stat, asa arata acea tara. Sa dam un vot pozitiv pentru drepturile femeilor, pentru ca ele sa nu mai fie victime , pentru ca ele sa nu mai fie abuzate. Acest articol trebuia modificat de foarte multi ani", a adaugat aceasta.Deputatul Ana Birchall a mentionat ca trebuie pus punct violentei."Trebuie sa punem punct violentei. pentru ca violenta naste violenta. Putem sa spunem un hotarat 'nu' violentei de orice fel", a mai spus Birchall.Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect.