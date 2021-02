VIDEO Agresiune extrema in parcul de joaca. Un barbat strange doi copii de gat si ii loveste cu putere de caldaram

In imaginile surprinse cu un telefon mobil se poate vedea cum barbatul se indreapta furios catre un copil de doar cativa ani care se dadea pe un leagan, il injura, strigandu-i "Vino aici, f... mortii ma-tii" si il ridica, strangandu-l cu mainile de gat pana deasupra capului, apoi il tranteste cu putere pe caldaram.Copilul trantit in cap, a ramas neclintit din cauza durerii. Cateva secunde mai tarziu, barbatul se indreapta spre un alt copil, il injura si ii face aceeasi manevra violenta . Mai multe persoane se indreapta spre primul dintre copiii agresati pentru a-i acorda ajutor, in timp ce acesta ramane nemiscat.Unul dintre copii a fost transportat la spital, iar agresorul a fost retinut de politisti."Duminica, in jurul orei 15.50, Politia Municipiului Hunedoara a fost sesizata pe numarul unic de urgenta 112, despre faptul ca un copil a fost trantit la pamant de un parinte in zona unui parc, situat pe raza municipiului Hunedoara. Imediat la fata locului s-a deplasat o echipa de ordine publica care a stabilit faptul ca in jurul orei 15:35 in timp ce se aflau langa un leagan doi minori s-au certat, iar la scurt timp tatal unuia dintre ei l-a luat pe celalalt minor l-a ridicat, dupa care l-a trantit la pamant.Minorul a fost preluat de un echipaj al ambulantei si transportat la spitalul municipal Deva, pentru ingrijiri medicale. In urma cercetarilor, a fost identificat prezumtivul autor al faptei, un barbat in varsta de 29 de ani, din Hunedoara care a declarat ca in momentul in care a auzit ca fiul sau s-a certat cu un alt copil, in spatele blocului, s-a adus la acesta si intr-un moment de furie l-a trantit la pamant, dupa care a plecat. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de loviri sau alte violente si violenta in familie, iar persoana banuita a fost condusa la sediul Politiei, urmand a fi dispuse masuri legale", a transmis Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara.