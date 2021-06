Trei fete arestate la Ploiesti pentru c-au participat la un viol monstruos. Sunt stiute local sub numele Naomi, Barbie si Fashion

Impreuna cu cele trei femei au fost arestati preventiv si trei barbati care au violat-o pe tanara.Georgiana Alexandra Burbutan - zisa Fashion, Naomi Burcioiu, Bianca Dumitru - zisa Barbie, Cristian Robert Nitu - zis "Grecu", Alin Vasile George - zis "Sorin si Catalin Ionut Gheorgehe - zis Pui au fost retinuti de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesi si ulterior arestati preventiv, in cursul zilei de joi, 10 iunie. Masura a fost dispusa de Judecatoria Ploiesti, dar nu este definitiva.Acuzatiile in cazul femeilor arsestate sunt dintre cele mai grave, complicitate la viol in forma continuata, lovire si alte violente si lipsire de libertate.Violatorii si complicele lor au depus deja contestatie la masura preventiva care se va judeca la Tribunalul Prahova.Petronela U., fata in varsta de 18 ani, a fost violata in noaptea de 29 spre 30 mai intr-un apartament din Ploiesti unde se organizase o petrecere la care au participat 15 persoane.Tanara fusese invitata la eveniment de una dintre prietenele sale, o adolescenta in varsta de 15 ani.Spre miezul noptii, Petronela ar fi vrut sa plece acasa, dar a fost fortata sa mai ramana pentru ca mai multi barbati pusesera ochii pe ea. A fost batuta chiar de catre prietenele ei, legata de clanta unei usi si apoi violata de trei barbati. Tanara provine dintr-o familie destramata, este casatorita si are un copil dintr-o relatie anterioara.Potrivit unor surse judiciare, ar fi fost ademenita la petrecere si chiar i s-a sugerat sa vina singura.Contestatia la masura preventiva in cazul celor sase urmeaza sa se judece cel mai probabil luni, 14 iunie.