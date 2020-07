Violenta domestica dusa la extrem. Tata condamnat la opt ani de inchisoare si obligat sa le achite copiilor sai daune morale de 300.000 de lei

Ianuarie 2020. Plecat sa lucreze in Spania, un barbat din Bucuresti se intoarce acasa dupa numai o saptamana, nemultumit de conditiile de cazare. Ferm convins ca sotia sa, cu care traia in concubinaj de 20 de ani, avand impreuna trei copii, il insala, barbatul se intoarce acasa hotarat sa isi surprinda concubina impreuna cu noul iubit.Ajuns in tara in seara zilei de 29 ianuarie, barbatul se duce la locul de munca al sotiei sale (Romprest) si o vede pe femeia de 34 de ani intr-o camera alaturi de mai multi colegi de serviciu. In incapere era si barbatul despre care banuia ca este amantul concubinei sale. Orbit de gelozie, barbatul a agresat-o pe femeie, de fata cu colegii sai, iar apoi a luat-o acasa. In drumul spre casa a mai lovit-o de cateva ori, inclusiv cu piciorul in gura.Agresorul a declarat ca la un moment dat, victima a cazut jos din cauza loviturilor "dar s-a ridicat repede, mergand dezechilibrata, dupa care s-a sprijinit de gard pentru ca sa-si revina, timp in care incepuse sa ii curga sange din nas". In urma loviturilor, victimei i s-a tumefiat ochiul stang si i s-a inflamat buza. A doua zi, la ora 5.00, barbatul a luat-o pe concubina sa si a dus-o la locul de munca pentru a-si da demisia. In aceeasi zi, in jurul orei 7.30, dupa ce s-a intors acasa, femeia si-a pierdut cunostinta si a cazut la pamant ramanand inconstienta. Concubinul sau a chemat salvarea si femeia de 34 de ani a fost transportata la spital, dar dupa doua saptamani a murit.In urma procesului barbatul, care si-a recunoscut faptele, a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte si obligat la plata unor daune morale de 300.000 de lei (cate 300.000 de lei pentru fiecare dintre cei trei copii ai sai)., se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.La inceputul anului 2020, IGPR anunta ca intr-un singur an politistii au emis 8.000 de ordine de protectie provizorii in urma unor plangeri prin care erau reclamate cazuri de violenta domestica., a transmis IGPR la inceputul anului 2020.Politistii emit ordine de protectie provizorii, in exercitarea atributiilor de serviciu, cand constata ca exista un risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea unei persoane sa fie pusa in pericol printr-un act de violenta domestica, in scopul diminuarii acestui risc.