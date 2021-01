Avertizarea de vreme rea prelungita in sase judete pentru cel putin 12 ore: "Vantul va avea rafale de 55-65 de kilometri/ora"

Avertizarea este valabila pana joi, 28 ianuarie, ora 10.00, in judetele Galati, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea."Fenomenele meteorologice vizate in aceasta perioada constau in ninsori moderat cantitativ, strat nou de zapada neuniform si consistent, vant ce va avea rafale in general de 55 - 65 km/h care viscoleste ninsoarea si determina scaderea semnificativa a vizibilitatii", transmit oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Acestia roaga soferii "sa circule cu atentie si prudenta, sa adapteze viteza la conditiile din trafic , sa aiba autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate".Sute de masini si oameni au ramas blocati azi pe drumurile nationale din Constanta, iar drumarii s-au plans ca soferii indisciplinati impiedica deszapezirea Tot in seara zilei de miercuri, judetul Tulcea a fost inchis complet din cauza ninsorilor si a viscolului Mai puteti citi: