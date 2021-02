Drum inchis in Botosani din cauza viscolului care reduce vizibilitatea. Autoritatile fac apel la soferi sa nu plece cu masinile neechipate corespunzator

Din cauza ninsorilor abundente si viscolului care produc vizibilitate redusa, CNAIR si Politia Rutiera au decis inchiderea temporara a circulatiei rutiere pe DN 24C, intre localitatile Stanca si Manoleasa, judetul Botosani (km 77+000 - km 103+000).Potrivit CNAIR, tot pe DN 24C, pe sectorul Badarai - Stefanesti (km 43+900 - km 73+142), se circula ingreunat, traficul desfasurandu-se in coloana, dirijat de Politia Rutiera."Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic , sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate", a transmis CNAIR.Compania anunta ca toate directiile regionale sunt mobilizate si intervin in permanenta acolo unde este cazul pentru ca traficul rutier sa se desfasoare in conditii de siguranta. Vremea rea a pus probleme circulatiei rutiere . Pe mai multe drumuri judetene circulatia este oprita din cauza zapezii viscolite, anunta vineri, 12 februarie, centrul Infotrafic al Politiei Romane.Conform autoritatilor, este vorba despre drumuri din judetele Alba, Arad si Botosani.