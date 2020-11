FOTO Cladirea din Romania construita la cea mai mare altitudine. Povestea incidentului din septembrie 1967, cand 25 turisti au ramas blocati o saptamana din cauza viscolului

Foto: cabana-omu.ro

Grupul de turisti la momentul plecarii de pe munte

Cabana Omu este cel mai inalt punct locuit permanent din tara. Prima cladire ridicata pe Varful Omu din Muntii Bucegi este datata 1888 si ar fi fost construita de catre Asociatia Carpatina Transilvana.Inaugurarea a avut loc in 2 septembrie 1888, iar cabana a primit numele "Casa de piatra de la Varful Omu". In 1900 a fost construita o a doua cabana, de aceasta data din lemn, de catre Societatea Carpatina Sinaia (SCS). Cele doua constructii functioneaza simultan pana in octombrie 1911, cand cabana din lemn este distrusa de un incendiu Un an mai tarziu, SCS decide refacerea cabanei din lemn, dar actiunea a ramas doar pe hartie pana in 1924, cand asociatia "Hanul Drumetilor", din care faceau parte, printre altii, scriitoarea Bucura Dumbrava, geograful Mihai Haret si scriitorul Emanoil Bucuta, a inceput constructia unei cabane al carei nume urma sa fie "Casa Zorilor". Noua cladire urma sa fie ridicata cu materiale aduse de la Fabrica de Hartie a fratilor Schiel din Busteni si urcate, cu telefericul, pana la Piatra Arsa. De aici, urmau sa fie carate pe poteca pana la Varful Omu.In 1925, insa, "Hanul Drumetilor" se desfiinteaza, iar "Casa Zorilor" ramane neterminata. In acelasi an, lucrarea este preluata de Touring-Clubul Romaniei. Despre ridicarea acestei lucrari, Mihai Haret nota: "O buna parte din material a fost carat cu spinarea omeneasca pe o distanta de circa doi km, adica de pe Saua Vaii Cerbului pana in varful Omu".In ianuarie 1926, constructia era deja ridicata pe varf, iar cabana putea gazdui, din acest moment, pana la 25 de turisti . Inaugurarea oficiala a avut loc in 7 august 1926, in prezenta a peste 400 de drumeti. Desi fusese extrem de solid construita, fiind prinsa, la temelie, in 12 blocuri de beton de cate doi metri cubi fiecare si ancorata in 24 de puncte, "casa vibra ai mai ales urla extraordinar in timpul uraganelor, care la Omu sufla foarte des", dupa cum sustinea Haret.De aceea, in 1927, cabana a fost "legata" de stanca Omu, printr-o "magazie-tampon" din piatra si ciment. Intre 1936 si 1937 au avut loc lucrari de extindere, rezultatul fiind cladirea care se pastreaza aproximativ in aceeasi forma pana astazi. In prezent, cabana Omu are o capacitate de 44 locuri, 30 la prici si restul in camere cu 4-12 paturi.De lungul anilor, cladirea a fost "martora" a numeroase evenimente fericite, dar si triste. Unul dintre acestea a avut loc in septembrie 1967, cand 25 de turisti au ramas sechestrati pentru o saptamana din cauza viscolului.Aventura este relatata de Ivone-Marlen Scarlatescu, ai carei parinti se aflat in grupul blocat in cabana."Intrasera in cabana pentru masa de pranz pe vreme frumoasa si in nici o ora, zapada si viscolul nu le-au mai permis sa paraseasca cabana. Majoritatea erau in tricouri cu maneca scurta pantaloni scurti si tenisi. Dupa o saptamana de sechestru , cu zapada de peste 2 metri in jur si viscol permanent perioada in care s-au terminat toate proviziile cabanei, au plecat de la Vf. Omu, 30 de oameni legati in corzi, acoperiti cu toate hainele disponibile cu prosopele si pijamalele puse straturi straturi si cu picioarele infasurate in pungi. In frunte erau meteorologul si cabanierul de acolo si au ajuns cu bine la cabana Babele.Eram in clasa I, primele mele zile de scoala, imi aduc bine aminte ca a fost unul dintre singurele anunturi pe care televiziunea anilor 60 le-a facut la Jurnal, cand toti au ajuns in siguranta spre fericirea bunicilor mei care dupa o saptamana de disparitie subita a parintilor ma si vedeau orfana. Mai apoi, de cate ori urcam cu tata in Bucegi ne opream la Cabana 1500, acolo unde il regasise peste ani pe omul care le salvase viata si ramaneau la povesti si ceai cu rom toata noaptea".