Prognoza meteo pe decembrie. Ninsori, viscol si ceata in multe zone din tara

"Luna de inceput a iernii, decembrie, se caracterizeaza printr-o gama variata de fenomene meteorologice: ninsoare care asociata cu intensificari ale vantului determina producerea viscolului, fenomen ce se produce cel mai des in Campia Munteniei, in Dobrogea si in estul Moldovei; ceata persistenta, mai ales in zonele de campie si in depresiuni si mai rar, lapovita si ploaie. O influenta deosebita asupra tarii noastre incep sa aiba din aceasta luna, dorsala anticiclonului est-european, care se extinde deasupra sud-estului Europei si, intr-o oarecare masura, ciclonii mediteraneeni. Temperatura aerului marcheaza o scadere, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius, fata de ultima luna de toamna", precizeaza specialistii ANM.Din datele inregistrate in perioada 1961 - 2019 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie se constata ca in luna decembrie, valori pozitive ale temperaturii se inregistreza pe suprafete extinse din sudul si vestul tarii precum si din Dobrogea. Astfel, cele mai mari valori, de peste 2 grade Celsius, sunt specifice sudului litoralului si Depresiunii Oravita, iar cele cuprinse intre 0 si 2 grade Celsius caracterizeaza Dobrogea, Baraganul, Lunca Dunarii si dealurile si campiile din vestul tarii. Valori negative, cuprinse in intervalul -4 si 0 grade Celsius, se regasesc in Moldova, Transilvania, Maramures si in Dealurile Subcarpatice.Potrivit ANM, temperatura medie scade la circa -6, respectiv -4 grade Celsius in depresiunile din estul Transilvaniei. In zonele montane, mediile de temperatura a aerului ating valori de -8 si -6 grade Celsius, cu extindere mare in Carpatii Orientali, dar si in cei Meridionali unde, la altitudinile cele mai mari, coboara sub -8 grade Celsius."Invaziile maselor de aer rece continental polar sau arctic determina ca adesea noptile sa fie deosebit de geroase. De altfel, temperaturile minime absolute ale acestei luni au coborat frecvent sub -20 grade Celsius, de exemplu in anii: 2002, 1998, 1996, 1948, 1927,1902 etc.", sustin meteorologii.Temperatura minima absoluta a lunii decembrie, din Romania, este -34,5 grade Celsius, inregistrata la Intorsura Buzaului, in data de 25 decembrie 1998. La Bucuresti, minima absoluta este de -26,4 grade Celsius, inregistrata in 22 decembrie 1927, la Bucuresti-Filaret. La statiile meteorologice Bucuresti-Baneasa si Bucuresti-Afumati, temperatura minima absoluta a acestei luni este -25,6sC, respectiv -21,5 grade Celsius, ambele fiind consemnate in 26 decembrie 2002.Pe de alta parte, chiar si in decembrie, dar mai rar, patrund pana in zona tarii noastre mase de aer tropical ce produc cresteri spectaculoase ale valorilor termice. In astfel de conditii sinoptice se pot inregistra temperaturi maxime ridicate, neobisnuite pentru aceasta luna, peste 15-20 grade Celsius, asa cum s-a intamplat in anii 1989, 1985, 1960, 1957, 1903 etc, arata datele specialistilor ANM.Temperatura maxima absoluta a lunii decembrie in Romania este 23,4 grade Celsius si a fost inregistrata la Campina, in data de 5 decembrie 1985. La Bucuresti, maxima absoluta este de 20,8 grade Celsius, consemnata la statia meteorologica Bucuresti-Filaret, in data de 3 decembrie 1903. La Bucuresti-Baneasa si Bucuresti-Afumati, temperatura maxima absoluta a acestei luni este 18,4 grade Celsius (9 decembrie 1960 si 18 decembrie 1989), respectiv 18,8 grade Celsius (9 decembrie 1960).In ceea ce priveste regimul precipitatiilor din aceasta luna, acesta este caracterizat de cantitati medii lunare mai ridicate in partea vestica a tarii ca urmare a aportului de aer umed venit dinspre Mediterana si mai scazute, in medie cu 10 - 20 mm, in cea estica.Din datele inregistrate in perioada 1961 - 2019 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie se constata ca in luna decembrie, cele mai mici valori, sub 30 mm, caracterizeaza Podisurile Moldovei, Barladului, Tarnavelor precum si Depresiunea Brasovului si partial Delta Dunarii. In estul Campiei Romane, sudul Moldovei, Dobrogea si mare parte din Podisul Transilvaniei precipitatiile ating 30 - 40 mm, iar pe masura ce inaintam spre vest, cantitatile de precipitatii cresc in medie la 40 - 50 mm in vestul si centrul Campiei Romane si in Campia de Vest.Potrivit ANM, valori ale cantitatii de precipitatii medii multianuale de peste 50 mm se regasesc in Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali unde, pe areale restranse, acestea pot depasi chiar 75 mm.Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii din decembrie, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este de 349,4 mm, la Stana de Vale, in anul 1993.La Bucuresti, maxima absoluta lunara de precipitatii este de 184,6 mm, inregistrata la Bucuresti-Filaret, in anul 1969. La statiile meteorologice Bucuresti-Afumati si Bucuresti-Baneasa, maxima absoluta a cantitatii lunare de precipitatii din decembrie, s-a inregistrat tot in anul 1969 si are valoare de 179,2 mm si respectiv, 171,2 mm.Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore, din decembrie, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este de 137,6 mm (Stana de Vale, 1993).De asemenea, la Bucuresti, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore este de 58,6 mm, inregistrata in 3 decembrie 1911, la Bucuresti-Filaret. Maxima absoluta a cantitatii lunare de precipitatii cazuta in 24 de ore, din decembrie, la statia meteorologica Bucuresti-Afumati este 39,7 mm (4 decembrie 2010) si 39,5 mm la Bucuresti-Baneasa (7 decembrie 1990).