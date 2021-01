Toate drumurile din judetul Tulcea sunt inchise. Noua localitati au ramas fara energie electrica din cauza viscolului

Pe toate drumurile judetene se actioneaza pentru deszapezire , insa din cauza viscolului zapada revine pe carosabil."Facem apel catre toti cetatenii pentru a nu pleca la drum. Traficul este inchis pe toate drumurile. Daca ne ajuta natura, la noapte vom intra cu toate utilajele sa deszapezim. Acum se intervine pe situatii punctuale", a precizat Alexandru Iordan, prefectul judetului Tulcea.Potrivit prefectului din Tulcea, numai miercuri autoritatile au intervenit in zeci de cazuri pentru deblocarea autovehiculelor.Multi dintre cei blocati in viscol au fost salvati de utilajele de deszapezire ale autoritatilor locale.In zona a fost blocat pentru cateva minute si jurnalistul britanic Charlie Ottley, realizatorul documentarelor Wild Carpathia si Flavours of Romania, care a iesit cu lopata sa deszapezeasca drumul pana la sosirea utilajelor primariei.Alexandru Iordan a mentionat ca in momentul de fata mai multe localitati nu au energie electrica."Noua localitati, printre care Lunca, Plopu, Valea Nucarilor si Iazurile, nu au curent electric. Interventiile pentru remedierea avariilor sunt ingreunate de viscol", a afirmat prefectul.