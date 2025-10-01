Update: Barbatul dat disparut in Masivul Leaota a fost gasit

Duminica, 31 Mai 2009, ora 08:58
851 citiri
Doi barbati s-au ratacit, din cauza viscolului, pe Masivul Leaota. Unul dintre acestia a reusit sa se adaposteasca la o stana, insa celalalt a fost dat disparut si gasit abia duminica de salvamontisti.

Barbatul se adapostise la o stana, de unde a telefonat pentru a anunta ca e in afara oricarui pericol.

Salvamontistii l-au cautat, aseara, dar nu au reusit sa il gaseasca. Operatiunile de cautare au fost sistate din cauza ninsorii abundente, urmand sa fie reluate in aceasta dimineata.

Seful salvamontului din Campulung Muscel, Puiu Holbosan, a declarat sambata seara, pentru Realitatea Tv, ca sunt sanse mari ca barbatul sa fie gasit in viata.

