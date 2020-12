Alegeri parlamentare 2020. Al doilea presedinte de sectie de vot din Alba, inlocuit din functie. Este contact direct cu un alt presedinte confirmat cu COVID-19

Este vorba despre presedinta sectiei de vot nr. 426 din satul Glogovat, comuna Valea Lunga, care a fost inlocuita dupa ce sotul sau, la randul sau presedinte la o sectie, a fost confirmat cu COVID-19.Fiind contact direct, s-a luat masura inlocuirii sale cu loctiitorul sectiei amenajate la scoala primara din satul Glogovat.Activitatea in sectia de vot nr. 429 din satul Tauni, comuna Valea Lunga, a fost suspendata duminica, dupa ce presedintele sectiei a fost confirmat cu COVID-19.Potrivit reprezentantilor Biroului Electoral de Circumscriptie Nr. 1 Alba, in urma depistarii pozitive a presedintelui sectiei de votare din Tauni, activitatea a fost suspendata 30 de minute, interval de timp in care s-a facut dezinfectia sectiei. Presedintele a fost inlocuit cu loctiitorul.Potrivit unor surse, barbatul ar fi facut testul pentru COVID-19 anterior zilei de duminica, la un laborator privat.