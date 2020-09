Mai multe zone din regiunea Madrid vor intra in carantina de luni. Restrictiile vor viza circa 850.000 de persoane

Astfel, locuitorii din zonele vizate, care reprezinta 13 la suta din populatia regiunii, vor putea iesi din cartierul lor doar pentru a merge la munca, la medic sau a-si duce copiii la scoala.De asemenea, intrarea in aceste zone, exceptand motive de prima necesitate, va fi interzisa.Presedinta regiunii, Isabel Diaz Ayuso, a anuntat ca in aceste cartiere, situate in zona de sud a capitalei, vor fi inchise parcurile, in timp ce magazinele, barurile si restaurantele vor functiona la o capacitate redusa la 50 la suta.Numarul persoanelor care se pot intalni a fost redus de la zece la sase. Masurile intra in vigoare de luni, pentru o durata de doua saptamani.