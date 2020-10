Parlamentul European cere din nou SUA sa elimine vizele temporare pentru romani

Parlamentul a adoptat joi cu 376 voturi pentru, 269 impotriva si 43 abtineri o rezolutie prin care indeamna Comisia sa prezinte un act juridic ce prevede suspendarea pentru o perioada de douasprezece luni a exonerarii de obligatia de a detine viza pentru cetatenii SUA, dupa cum este stabilit in asa-numitul mecanism de reciprocitate.Potrivit europalibera.org, subiectul ridicarii vizelor a fost discutat si de ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu , cu secretarul de stat american Mike Pompeo in timpul vizitei acestuia la Washington."Am subliniat interesul major al Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver, data fiind importanta intaririi legaturilor personale intre oameni, dar si in domeniul afacerilor. Am cazut de acord sa continuam cooperarea si coordonarea viitoare pe acest subiect de interes comun, in beneficiul direct al cetatenilor nostri", arata Bogdan Aurescu.Bulgarii, croatii, cipriotii si romanii sunt in continuare obligati sa detina viza pentru a intra in SUA, in timp ce toti ceilalti cetateni ai UE sunt exonerati de aceasta obligatie pentru sederile de scurta durata (maximum 90 de zile in orice perioada de 180 de zile), la fel ca si cetatenii americani atunci cand viziteaza Uniunea Europeana."Discriminarea la care sunt supusi cetatenii bulgari, croati, ciprioti si romani care calatoresc in SUA este inacceptabila. Respectand principiul fundamental al solidaritatii intre membrii UE, solicitam Comisiei sa actioneze in conformitate cu legislatia europeana si sa prezinte o propunere de suspendare a exonerarii de obligatia de a detine viza pentru cetatenii SUA. Va fi apoi la latitudinea Parlamentului si a Consiliului sa evalueze consecintele politice ale acestei actiuni", a declarat Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, Spania), presedintele Comisiei pentru libertati civile si raportor, potrivit sursei citate.In conformitate cu legislatia UE, in cazul in care o tara terta nu elimina obligativitatea vizelor in termen de 24 luni de la data notificarii oficiale a unei situatii de lipsa de reciprocitate, Comisia trebuie sa adopte un act juridic de suspendare a exonerarii resortisantilor sai de obligatia de a detine viza pentru o perioada de 12 luni. Atat Parlamentul European, cat si Consiliul ar putea formula obiectii cu privire la un astfel de act (articolul 290 alineatul (2) din Tratatul UE).