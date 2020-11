Planul Irlandei pentru iesirea din carantina. In ce conditii se va sarbatori Craciunul

"Eforturile si sacrificiile fiecaruia dintre noi au avut rezultat. Vieti au fost salvate", si-a exprimat satisfactia la radioteleviziunea publica irlandeza RTE premierul Micheal Martin, care a anuntat ca, "incepand de la 1 decembrie, ne vom intoarce" la restrictii mai putin aspre privind limitarea raspandirii virusului."Flexibilizandu-le, noi vom merge cat de departe posibil pentru a gasi cel mai bun echilibru intre consideratiile sanitare, economice si sociale", a adaugat el.Guvernul irlandez anuntase la jumatatea lunii octombrie o carantina nationala de sase saptamani, in timpul careia toate magazinele neesentiale au fost inchise, vizitele intre familii interzise, dar scolile au ramas deschise.Incepand de la 1 decembrie, muzeele, galeriile de arta, cinematografele, bibliotecile si lacasurile de cult se vor putea redeschide, la fel si magazinele neesentiale, salile de sport si piscinele, insa doar pentru antrenamente individuale.Irlandezilor li se va cere sa poarte masti pe strada si in medii de munca aglomerate, precum si in lacasurile de cult.Restaurantele si barurile care servesc mancare isi vor putea primi din nou clientii incepand din 4 decembrie, dar fara sa se instaleze la aceeasi masa persoane provenite din familii diferite, care au in continuare interdictia de a se amesteca.Aceasta restrictie majora, la fel ca interdictia de a calatori in afara comitatului de resedinta sau in strainatate (cu exceptia pentru locul de munca) va fi totusi ridicata din 18 decembrie pana la 6 ianuarie, pentru o larga perioada care cuprinde sarbatorile de sfarsitul anului, a indicat guvernul. Pana la trei familii se vor putea reuni intr-un spatiu inchis."Acesta nu va fi genul de Craciun cu care eram obisnuiti, dar va fi un moment foarte special cand vom putea profita de un pic de relaxare fata de greutatile anului 2020 si cele din aceste ultime saptamani in special", a declarat Martin."Relaxarea" de Craciun se va incheia la 7 ianuarie si tara va reveni atunci la restrictiile in vigoare inainte de 18 decembrie, "reevaluate" frecvent in functie de evolutia pandemiei care a ucis deja peste 2.000 de persoane in Irlanda.