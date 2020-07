SUA anunta noi sanctiuni impotriva Huawei. Restrictii de viza pentru angajati ai companiei chineze

"Departementul de Stat va impune restrictii de viza unor angajati ai societatilor tehnologice chineze, precum Huawei, care aduc un sprijin material regimurilor vinovate de incalcari si abuzuri ale drepturilor omului in lume", a declarat Pompeo la o conferinta de presa, conform Agerpres.El a laudat decizia guvernului de la Londra de a taia legaturile cu Huawei si a anuntat ca saptamana viitoare va efectua o "vizita rapida" in Regatul Unit si in Danemarca. "Sunt sigur ca Partidul Comunist chinez si amenintarile pe care acesta le reprezinta pentru popoarele libere din intreaga lume vor fi in capul agendei" acestei vizite, a adaugat Mike Pompeo.Premierul britanic Boris Johnson a dispus marti excluderea completa a companiei chineze Huawei din realizarea retelei 5G a Regatului Unit incepand cu anul 2027, dand astfel satisfactie Washingtonului si asumandu-si, totodata, nemultumirea Beijingului.Ragazul de sapte ani este menit sa ajute operatorii britanici din sectorul telecomunicatiilor care se temeau ca vor pierde miliarde de lire sterline pentru a inlocui mai repede echipamentele Huawei, dar incepand de la finele anului in curs operatorii britanici nu vor mai avea dreptul sa achizitioneze de la Huawei niciun fel de echipamente pentru 5G.Decizia survine in urma intenselor presiuni exercitate de SUA asupra premierului britanic Boris Johnson de a reveni asupra hotararii sale din ianuarie prin care acceptase un rol limitat pentru Huawei in viitoarea retea 5G britanica.